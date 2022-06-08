法拉利連撞3車變廢鐵 英車主逃逸、62萬元飛了

價值50萬英鎊的法拉利名車，車主在連撞三車而車頭毀損後，肇事逃逸。（取材自推特）

享有「10年來最快汽車 」之稱、時速可達340公里（211英里）的豪華名車-法拉利SF90，總價值高達50萬英鎊（約62萬美元），日前有一輛法拉利被英國 消防單位發現棄置路邊，這輛法拉利追撞停在前方3台車後，車頭幾乎毀容，而車主也銷聲匿跡。

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根據「鏡報」指出，事故處理人員發現該這輛在6.7秒內從0公里加速至接近200公里，並撞上多部停在路邊的汽車，車體碎片同時散落一地。

英國警方證實，車輛被遺棄在現場，而車主則肇事逃逸，他們以對此事故展開調查警方也指出，他們已訪談過多位目擊者，但都無法找到駕駛人，他們會扣押該車並繼續識別肇事原因與找到駕駛人。

據了解，這場晚間7點40分左右發生的事故，沒有人員受傷。當地消防局在推特 發布這項事故，提醒用路人小心。有網友看到表示車頭毀壞的樣子，驚訝表示「這顯然撞擊力道太大，無法處理了吧...」；另有網友說，「令人厭惡的行徑，（車主）也大膽大妄為了吧，希望每個人都平安」；也有網友見狀不禁表示「光修好就要花很多錢，這輛車都比我的房子貴了」。