我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山地檢長博徹思遭罷免 亞裔選民：舊金山人受夠了

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

法拉利連撞3車變廢鐵 英車主逃逸、62萬元飛了

聯合新聞網
價值50萬英鎊的法拉利名車，車主在連撞三車而車頭毀損後，肇事逃逸。（取材自推特）
價值50萬英鎊的法拉利名車，車主在連撞三車而車頭毀損後，肇事逃逸。（取材自推特）

享有「10年來最快汽車」之稱、時速可達340公里（211英里）的豪華名車-法拉利SF90，總價值高達50萬英鎊（約62萬美元），日前有一輛法拉利被英國消防單位發現棄置路邊，這輛法拉利追撞停在前方3台車後，車頭幾乎毀容，而車主也銷聲匿跡。

來源：YouTube

根據「鏡報」指出，事故處理人員發現該這輛在6.7秒內從0公里加速至接近200公里，並撞上多部停在路邊的汽車，車體碎片同時散落一地。

英國警方證實，車輛被遺棄在現場，而車主則肇事逃逸，他們以對此事故展開調查警方也指出，他們已訪談過多位目擊者，但都無法找到駕駛人，他們會扣押該車並繼續識別肇事原因與找到駕駛人。

據了解，這場晚間7點40分左右發生的事故，沒有人員受傷。當地消防局在推特發布這項事故，提醒用路人小心。有網友看到表示車頭毀壞的樣子，驚訝表示「這顯然撞擊力道太大，無法處理了吧...」；另有網友說，「令人厭惡的行徑，（車主）也大膽大妄為了吧，希望每個人都平安」；也有網友見狀不禁表示「光修好就要花很多錢，這輛車都比我的房子貴了」。

價值50萬英鎊的法拉利名車，車主在連撞三車而車頭毀損後，肇事逃逸。（取材自推特）
價值50萬英鎊的法拉利名車，車主在連撞三車而車頭毀損後，肇事逃逸。（取材自推特）

汽車 英國 推特

上一則

南韓數千名卡車司機發動罷工 恐拖累出口

下一則

伊朗出軌意外 火車撞上挖土機 至少10死50傷

延伸閱讀

英女王登基70周年「白金禧」背後...王室權力悄悄交接

英女王登基70周年「白金禧」背後...王室權力悄悄交接
強尼戴普勝訴洗清汙名 英國巡演如英雄

強尼戴普勝訴洗清汙名 英國巡演如英雄
哈利梅根低調返英 露臉白金禧儀式 有噓聲也有歡呼

哈利梅根低調返英 露臉白金禧儀式 有噓聲也有歡呼
英國女王白金禧背後 權力悄悄交接

英國女王白金禧背後 權力悄悄交接

熱門新聞

加拿大籍美食網紅漢森(Joel Hansen)經常分享各式美食影片。圖擷自YouTube/Joel Hansen

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

2022-06-03 11:20
3日在倫敦聖保羅大教堂舉行的英女王伊麗莎白二世白金禧慶典活動的感恩禮拜會場。美聯社

英國女王白金禧背後 權力悄悄交接

2022-06-03 17:30
威廉（後排左）、凱特與他們的小孩出席英女王「白金禧」慶祝活動。（美聯社）

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

2022-06-07 03:06
時而摀耳大叫、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（中）在女王登基70周年慶典活動中搶盡風頭。（路透）

扮鬼臉、挖鼻孔...路易王子「萌樣」 慶典搶風頭

2022-06-02 22:50
英國哈利王子與妻子梅根今天參加王室為女王伊麗莎白二世登基70週年舉行的感恩禮拜。美聯社

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

2022-06-03 11:22
英國女王伊麗莎白二世2日歡度登基70周年。Getty Images

女王70年 歷經14位首相和14位美國總統 唯獨沒見過他

2022-06-02 08:35

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準
遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀
對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見

對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見