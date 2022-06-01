芬蘭、瑞典搶進北約 仍有「空窗期」恐遭俄反擊

參與北約軍演 芬蘭和瑞典在挪威參與北約演習。（路透）

俄烏戰爭改變芬蘭和瑞典民意，兩國決定申請加入北約 。這個舉動受到北約多數成員國歡迎，他們也提供武器，協助烏克蘭 對抗俄國 入侵。

想加入北約 國防經費須達GDP 2%

北約全稱「北大西洋公約組織」，是軍事同盟，1949年由美、英、法國與加拿大等12國創立。公約第五條規定，對北約任何成員國的武力攻擊，視同對所有成員國的攻擊，其他成員國將採取必要行動協助遇襲成員國。

北約最初目的，是在二次大戰後對抗蘇聯在歐洲的擴張。1991年蘇聯解體後，原本屬於蘇聯的許多東歐國家加入北約。北約目前有30個成員國。

加入北約的國家必須實行民主，公平對待少數族群，並承諾和平解決衝突，還必須向北約提供軍事支援。

與俄國邊界長達1340公里的芬蘭，還有瑞典，兩國軍事實力都很強。北約成員國同意將國內生產毛額（GDP）2%用於國防。芬蘭已做到，瑞典則表示將盡快做到。

北約成員30國 北約成立於1949年，總部布魯塞爾外，30個成員國的國旗飄揚。（美聯社）

俄長期阻擋 烏國無法加入

北約2008年向烏克蘭承諾，有朝一日可以加入，卻未說明具體日期，而且後來北約幾乎沒有做任何事來兌現諾言。

2014年俄國併吞克里米亞後，烏克蘭把加入北約作為優先要務，但遲未加入，主要因為俄國長期反對。

俄國認為北約接納東歐國家，就是逐步侵占俄國勢力範圍，如果納入烏克蘭，北約勢力就會擴張到俄國後院。俄國已警告芬蘭和瑞典不要加入北約。

烏克蘭總統澤倫斯基已接受烏克蘭目前無法加入北約這件事，他說：「很明顯的，烏克蘭不是北約一員。我們懂。」

由於烏克蘭不是北約成員國，北約沒有義務出兵協防。北約國家擔心，如果派兵到烏克蘭，可能引發西方與俄國的全面戰爭。這也是北約拒絕在烏克蘭設禁飛區的原因。

北約多國援烏 贈重型武器

起初，北約國家只提供防禦性武器。英美兩國送了數千枚反戰車和防空飛彈。斯洛伐克送了S-300地對空飛彈系統，能摧毀400公里外的飛機。美國和土耳其都送了配備飛彈的無人機。

最近幾個北約國家送了重型武器，讓烏克蘭得以反攻俄軍。美國送直升機、火砲和裝甲運兵車。英國提供額外3億英鎊（約3.86億美元）軍事援助，打算送裝甲車、電子戰裝備和反火砲雷達系統。

烏克蘭軍人1月接受訓練，使用英國的NLAW反戰車飛彈。（路透）

歐盟表示將撥款4.5億歐元（約4.88億美元）給烏克蘭武器，是歐盟首次提供武器給戰區。

自從俄國兼併克里米亞後，北約就在北至波羅的海三小國、南至羅馬尼亞駐軍。現在北約派出4萬人的反應部隊，駐守在鄰近俄國與烏克蘭的國家，戰機隨時待命，航空母艦等海軍船艦在海上巡邏。