不爽被瞪 美國公獅撲倒管理員 母獅2招救命

一隻公獅子不爽管理員瞪牠秒攻擊，母獅見狀趕緊湊過去救人。 (視頻截圖)

獅子貴為百獸之王，輕易惹不得。日前一段驚悚影片瘋傳，一間動物園 內一隻公獅子不爽身邊的管理員一直瞪牠，氣到撲上去攻擊，結果一旁的母獅竟上前勸阻，這才讓緊張的氣氛瞬間緩和，被攻擊的管理員也趁隙逃走。

綜合外媒報導，Reddit論壇上瘋傳一段影片，美國拉斯維加斯一間飯店附設的獅子動物園內，一隻公獅子躺著休息，母獅子趴在另一邊睡覺，許多遊客見狀都拿起手機 拍照錄影，結果衝突一觸即發。本來躺著休息的公獅子感應到旁邊的管理員一直瞪著自己，牠也轉過頭不斷瞪著管理員，似乎相當不滿，過沒幾秒公獅子生氣了，把瞪牠的管理員立刻撲倒在地。

突如其來的狀況嚇到其他管理員，牠們紛紛衝上去想拯救被撲倒在地的同事，但成效相當不佳。結果在一旁休息的母獅突然走過來，上前阻止公獅子繼續攻擊管理員，管理員掙扎著想逃跑，公獅子見狀又追上去想壓制他，不料這時候母獅子竟咬住公獅子的尾巴，並用自己的身體試圖擋住公獅子，還湊上去輕貼公獅子的臉，像是在安撫對方。

被撲到的管理員趕緊趁這個空檔逃走，等到公獅子想起來要追擊的時候，管理員早已離開獅子展示區。影片曝光後吸引網友熱議，網友留言表示「那個管理員是在挑釁，難怪獅子會發怒」、「真的不要直盯野生動物的眼睛看」、「本來獅子睡好好的，有人在那邊瞪當然會不爽」、「獅子：你打擾我睡覺了！」，也有網友趁此呼籲不要圈養獅子，認為野生動物就應該回歸自然，不該成為富豪們的賞玩動物。