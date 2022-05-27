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荒唐？ 英飛行員回報要閃避「獨角獸」…笑翻塔台

綜合報導
英國國家警察空中支援隊日前執勤時，在高空中巧遇一隻「獨角獸」汽球。(取材自推特)
英國國家警察空中支援隊日前執勤時，在高空中巧遇一隻「獨角獸」汽球。(取材自推特)

獨角獸是傳說中的聖獸，近日卻驚傳出現在高空，還擋住飛行員的去路？英國國家警察空中支援隊(NPAS)日前執勤時，在高空中巧遇一隻「獨角獸」氣球，當時飛行員立馬回報「需要避開一隻獨角獸」，而地面接獲通報的同事，聽聞後感到十分荒唐，直到看見這張照片後，才終於真相大白，許多網友看了後紛紛笑翻，吸引超過7000人點讚。

綜合EToday、TVBS報導，文中寫道，「當飛行員跟你通報說他需要避開一匹獨角獸，而你卻不相信他的時候……請永遠相信飛行員！」

飛行員在值勤時如果碰到障礙物，往往需要跟塔台回報。照片中，漂浮在空中的獨角獸氣球出現在眼前，依循飛行方向確實是個需要避開的「障礙物」。據說當時無法相信回報的同事，看到照片後卻都忍不住放聲大笑，相信他往後會選擇無條件相信飛行員，而這超乎常理的回報，更引起網友們討論，還有人做出現場還原影片。

來源：推特

這張照片分享在網路上後，立刻吸引超過7000人按讚，許多人也留言表示「永遠相信獨角獸」、「太扯了」、「確定不是合成的嗎？」、「獨角獸果然存在」。

有人也分享他的三歲姪女有個一模一樣的獨角獸氣球，還取名叫「奧斯卡」，可惜不久前飄到高空後不知去向，他將這張照片拿給姪女看後，姪女欣喜地直嚷嚷「奧斯卡在空中玩得很開心」，分享這則故事的官方帳號也幽默地回覆「我們設法避開了正在欣賞美景的奧斯卡」。

奧斯卡 警察 英國

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