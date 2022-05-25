英酒吧翻修 發現364年前1分錢硬幣 現值1.56萬美元

一名英國老闆在買下的古建物中，發現一枚能追溯364年前發行的硬幣。（取材自推特）

英國 一名老闆大衛‧戈頓(David Gorton)，在2009年買下了一間可追溯至1650年開張的酒吧，並將它重新經營，十幾年來不斷重新翻修。在經過一次店內裝修後，大衛在酒吧地板下，發現一枚在364年前發行的一先令舊硬幣，財富可能因此增加了1萬2500英鎊(約1萬5611美元)，讓他不禁大喊：「真不敢相信我的運氣！」

據英國太陽報報導，大衛當時正在自家酒吧內進行裝修工作，他操作著吸塵器吸地板時突然被卡住，吸塵器發出一股沉悶的聲音，大衛起初以為吸到了一根螺絲，隨後察看才發現是一枚面值一先令的舊硬幣。待他從灰塵中取出後，仔細端詳舊硬幣上的文字，發現這是一枚能追溯到1658年的奧利弗‧克倫威爾銀製先令(The Oliver Cromwell silver shilling)，這枚硬幣可能是3.5世紀前，由一位在此地喝酒的人掉在地板上的錢。據了解，類似的奧利弗‧克倫威爾銀製先令如今有人以1萬2500英鎊收藏。

近期，大衛還發現了一個17世紀留下的壁爐，和一些能追溯至西元1600年的石製砲彈，他還沒好好研究它們。