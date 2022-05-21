印度父母告兒、媳 1年內不生孫就賠65萬美元

印度北阿坎德邦的桑吉夫與莎達娜夫妻要狀告自己的獨子跟他的妻子，理由是兩人結婚6年了，卻還是沒有讓他們抱上孫子。要是他們一年之內再不生孫子，就要賠償近65萬美元。（取材自推特）

印度 北部北阿坎德邦（Uttarakhand）的一對夫妻要狀告自己的獨子跟他的妻子，因為他們耗盡積蓄撫養兒子，為他的機師訓練和奢華婚禮付帳，但兩人結婚6年了，卻還是沒有讓他們抱上孫子。要是兒子跟兒媳一年之內再不生孫子，他們就要求價值近65萬美元的賠償。

BBC與印度當地媒體報導，這樁極不尋常的官司是以「精神騷擾」（Mental harassment）為由提告，當事人則是61歲的桑吉夫與57歲的莎達娜（Sanjeev and Sadhana Prasad）。按照桑吉夫的說法，他把全部存款花在現年35歲的兒子薛瑞（Shrey Sagar）身上，2006年時把他送到美國接受費用為6.5萬美元的機師培訓。

薛瑞隔年回到印度，但失去他的工作，家人不得不在財務上支援他超過2年的時間，直到他最終確實找到機師的工作。桑吉夫與莎達娜表示，他們希望退休 期間會有個「孫子一起玩」，2016年安排薛瑞迎娶現年31歲的舒班吉（Shubhangi Sinha），並為五星級飯店婚宴、價值8萬美元的豪華汽車 跟出國度蜜月付帳。

桑吉夫表示，「我兒子已經結婚6年了，但他們還是沒計畫生小孩。如果我們至少有個孫子陪伴，我們的痛苦就會變得可以忍受」。

桑吉夫與莎達娜的委任律師斯里瓦斯塔瓦（AK Srivastava）告訴媒體，他們「因為精神虐待」而要求賠錢，「成為祖父母是每一位父母的夢想，他們多年來一直等著當上祖父母」。據報導，薛瑞跟舒班吉沒有發表評論。