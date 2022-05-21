印度父母告兒、媳 1年內不生孫就賠65萬美元
印度北部北阿坎德邦（Uttarakhand）的一對夫妻要狀告自己的獨子跟他的妻子，因為他們耗盡積蓄撫養兒子，為他的機師訓練和奢華婚禮付帳，但兩人結婚6年了，卻還是沒有讓他們抱上孫子。要是兒子跟兒媳一年之內再不生孫子，他們就要求價值近65萬美元的賠償。
BBC與印度當地媒體報導，這樁極不尋常的官司是以「精神騷擾」（Mental harassment）為由提告，當事人則是61歲的桑吉夫與57歲的莎達娜（Sanjeev and Sadhana Prasad）。按照桑吉夫的說法，他把全部存款花在現年35歲的兒子薛瑞（Shrey Sagar）身上，2006年時把他送到美國接受費用為6.5萬美元的機師培訓。
薛瑞隔年回到印度，但失去他的工作，家人不得不在財務上支援他超過2年的時間，直到他最終確實找到機師的工作。桑吉夫與莎達娜表示，他們希望退休期間會有個「孫子一起玩」，2016年安排薛瑞迎娶現年31歲的舒班吉（Shubhangi Sinha），並為五星級飯店婚宴、價值8萬美元的豪華汽車跟出國度蜜月付帳。
桑吉夫表示，「我兒子已經結婚6年了，但他們還是沒計畫生小孩。如果我們至少有個孫子陪伴，我們的痛苦就會變得可以忍受」。
桑吉夫與莎達娜的委任律師斯里瓦斯塔瓦（AK Srivastava）告訴媒體，他們「因為精神虐待」而要求賠錢，「成為祖父母是每一位父母的夢想，他們多年來一直等著當上祖父母」。據報導，薛瑞跟舒班吉沒有發表評論。
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