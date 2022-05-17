騷擾金字塔女遊客引公憤 埃及13青少年遭羈押

埃及日前發生13名青少年被控在首都開羅附近的吉薩金字塔騷擾2名女遊客遭到逮捕，檢方下令他們繼續羈押、靜候調查。(取材自推特)

埃及日前發生13名青少年遭到逮捕與被控在首都開羅附近的吉薩金字塔（Giza Pyramids）騷擾2名女遊客，檢方下令羈押、靜候調查。

美聯社報導，吉薩金字塔是知名考古地點跟埃及頭號旅遊勝地之一，但從新聞媒體與網路廣泛流傳的影片可見到，一群男孩突然走到正在參觀的2名年輕女子周圍，出言嘲弄、試圖碰觸身體跟強行拍照。當她們試圖脫身時，一些男孩卻擠得更近，一名女子甚至轉身出手要推開其中一名男孩。

從影像無法看清是否有任何男孩非禮女子，據報拍攝者說，「我們希望這隻影片轉達給旅遊部長，這個地方是金字塔高原（Pyramid Plateau），時間是開齋節（Eid al-Fitr），本國人騷擾外國人」。

這支影片在埃及的社群媒體 引發憤慨，並要求當局採取行動，13名涉案的未成年人隨後遭到逮捕。首席檢察官 辦公室表示，被捕的男孩年紀在13至15歲間，用手機 拍下這起事件的導遊指控青少年「言語與肢體」騷擾女子，但他們否認指控，聲稱自己並未打算騷擾她們，而是希望跟2人拍照。

報導指出，2名受到騷擾的女遊客並未提出檢舉，檢方也沒有提供任何關於她們的細節。如果檢方提出控告，13名未成年嫌犯將在少年法庭受審。