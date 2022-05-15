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深海紫色玩具球？大眼看鏡頭 神祕身分曝光

聯合新聞網
研究員在深海發現一隻紫色Q圓球，結果是一隻稀有的深海烏賊。（影片截圖）
研究員在深海發現一隻紫色Q圓球，結果是一隻稀有的深海烏賊。（影片截圖）

海底世界還有許多人類沒見過的奇妙生物。近日有一段水下影片掀起熱烈討論，有研究團隊在太平洋海底進行探勘時，意外在海底看到一隻「紫色玩具烏賊」，結果實際上牠可是一種稀有的生物。

Youtube頻道「EVNautilus」上傳一段影片，知名的海洋研究團隊「The Ocean Exploration Trust」某次在美國加州太平洋外海進行海底探勘時，水下無人機下潛到900公尺時，在海床上看到一隻「紫色大眼塑膠玩具」，長的還有點像玩具章魚，由於模樣長得很特殊，研究員就讓水下攝影機鏡頭靠近一些拍攝。

結果鏡頭接近到這個「紫色大眼玩具」前面時，透過畫面可以清楚看到這隻長得像章魚的生物有著一雙超大圓眼睛，相當呆萌的模樣讓人不禁會覺得這不是生物而是被亂扔到海裡的玩具。該團隊研究員表示，當時他們看到這生物都笑了，直呼是誰的玩具掉進海裡，而這隻被誤認為玩具的生物其實是「太平洋僧頭烏賊(Rossia pacifica)」。

太平洋僧頭烏賊又稱矮烏賊，分布於大西洋北部以及太平洋的熱帶及溫帶水域，會在海洋底棲息或是浮游著生活，看起來像章魚的牠們其實跟烏賊才比較有關係，通常發現於水下1000英尺（約305公尺）處，影片中拍到的生活在水下3000英尺（約900公尺）處，因此不容易被發現。

由於棲息地較為特殊，太平洋僧頭烏賊很少被人類發現到，牠們大多生活在海床上，全身覆蓋著黏液，可以鑽進海底沉積物作偽裝，然後只露出一雙眼睛留意身邊的魚蝦獵物，並以蝦子與小魚等為食物。影片曝光後不少網友直呼「超可愛」、「好不真實好像玩具」、「要不是牠會動真的以為是玩具被丟進海裡」、「大自然還有很多奧妙的生物」。

加州 攝影

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