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真愛 烏克蘭女子雙腿遭炸斷 男友照娶

綜合報導
新婚夫婦巴蘭迪納和瓦希利夫在烏克蘭西部利維夫的醫院病房裡，跳起了婚禮的第一支舞。（取材自YouTube／美國之音推特）
新婚夫婦巴蘭迪納和瓦希利夫在烏克蘭西部利維夫的醫院病房裡，跳起了婚禮的第一支舞。（取材自YouTube／美國之音推特）

烏克蘭一名女子月前遭地雷炸斷雙腿，她在醫院和男友完婚，在病房裡與新郎跳起了婚禮的第一支舞。

路透報導，23歲的巴蘭迪納和瓦希利夫一度以為，永遠不會有機會與大家分享這一刻。新郎將愛妻擁在懷裡，在病床之間輕盈旋轉，新娘一隻手臂摟住新郎脖子，纏著繃帶的另一隻手則放在他的胸前。

俄羅斯入侵烏克蘭一個多月後，這對夫婦3月27日在返回住家途中，遇上地雷爆炸。巴蘭迪納回憶起事情發生當下說：「我只能對他大喊：『親愛的，小心！』。」

巴蘭迪納說：「地雷爆炸時，他眼睜睜地看著我倒在地上。我的腦海裡出現極度刺耳的噪音，我開始撕扯身上的衣服；我吸不到空氣，以為扯掉衣服會比較容易呼吸。」

當時走在她身後的瓦希利夫毫髮無傷。他說：「事情發生時，我絕望地放棄一切，我不知道該怎麼辦。我看著她一動也不動。」

瓦希利夫說：「如果沒有巴蘭迪納，我不知道會怎麼樣。她很堅強，沒有昏過去。是巴蘭迪納發號施令，讓我們動起來。」

巴蘭迪納之後在醫院接受治療。最後，醫生不得不替她的雙腿和左手4根手指截肢。巴蘭迪納說，她有好多天都是在黑暗中度過。她在醫院裡說：「我不想活了…不想過這樣的生活。我有兩個孩子，我不想讓他們看見我這副模樣，不想成為家裡任何人的負擔。」

巴蘭迪納說，「多虧眾人支持，我接受了。我要活下去，這不是生命的終點。如果神讓我活著，這就是我的命運。」

在醫院舉辦婚禮後，這對夫婦打算前往德國，巴蘭迪納將在那裡裝上義肢，邁向人生新篇章。

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