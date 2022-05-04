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1夫3妻… 不想偷吃 肯亞男娶3姊妹 行房排班

聯合新聞網
斯蒂沃即將迎娶3姊妹，發展一夫多妻關係。(取材自臉書)
斯蒂沃即將迎娶3姊妹，發展一夫多妻關係。(取材自臉書)

肯亞男子斯蒂沃（Stevo）自認是位忠誠的男人，但希望他的愛能不只分給一位女孩，最終他覓得3胞胎姊妹發展一夫3妻關係，3姊妹還制定嚴格的「行房班表」，每晚輪流和斯蒂沃度過美好夜晚。

根據每日星報報導，斯蒂沃首先認識凱特（Cate），之後進而認識她的兩位姊妹伊芙（Eve）和瑪麗（Mary），4人維持這段關係已經有幾個月時間，3胞胎姊妹最後決定一起嫁給斯蒂沃。

斯蒂沃自認是忠實又慷慨的人，「我相信我的愛不是只能給一個女孩的，我天生就是一夫多妻主義者」，但他的觀念卻不被前女友接受，「我告訴前女友想再找一個女孩交往，因為我不想偷吃，而是想多找一個女朋友」。

3姊妹制定嚴格的時間表，規定什麽時間由誰來陪斯蒂沃過夜，比如周一是瑪麗、周二是凱特、周三則是伊芙...以此類推，周末則是大家一起玩樂陪伴的時光。斯蒂沃滿意地說，「我有她們3人已經很滿足了，我不會再帶人（妻子）回來，這是一個幸福的家庭」。

2014年3月，肯亞議會通過允許一夫多妻的法案，該法案於同年5月1日生效；據悉，一夫多妻制在穆斯林傳統國家相當普遍，但斯蒂沃和妻子們從事基督教福音音樂工作，一夫多妻關係對基督徒而言並不常見，僅在非洲及美國少數小型教派允許這種情況。

凱特

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