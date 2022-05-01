「全球最長壽人瑞」田中加子119歲辭世 她看過5代日本天皇

田中加子曾訂下「健康地活到120歲」的目標。（路透）

多家日本 媒體報導，「全世界最長壽人瑞」田中加子日前去世、享年119歲，她一路從明治、大正、昭和、平成到令和時代的人生也隨之謝幕。她曾在2021年東京奧運 舉行時，擔任傳遞聖火的火炬手。

田中加子生於明治36年，也就是1903年，同年大事有萊特兄弟第一部飛機試飛成功，隔年日俄戰爭爆發，她丈夫及兒子都參軍。之後她一個人養家，將4個親生孩子和1個養子拉拔長大。

根據多家日本媒體報導，「全世界最長壽人瑞」田中加子在19日去世、享年119歲，她一路從明治、大正、昭和、平成到令和時代的人生也隨之謝幕。（路透）

田中加子見證了明治、大正、昭和、平成4個時代，更迎來她人生中第5個年號「令和」，同時於2019年3月9日獲得「金氏世界紀錄」認證為目前全球最高齡老人，她在接受證書的儀式上開心流淚。田中加子在儀式上被問到，迄今為止最開心的事情時回答：「就是現在。」原來她早在100歲時就希望可以成為全球最老的人，夢想成真。

田中加子喜歡吃巧克力。（Getty Images）

田中加子今年1月才剛喜慶119歲生日，今年4月10日更以119歲98日之齡超越先前紀錄、成為史上最長壽者第2名。

田中加子2005年住進護老院，根據福岡市的養老院 工作人員表示，她生前相當喜愛甜食，包括碳酸飲料和巧克力，前者更是每天都要喝3罐；同時為了維持腦袋的靈活，田中家子平常也熱衷於做數學計算，更立下目標要「健康活到120歲」。