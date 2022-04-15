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壓力太大？男飯店大廳突脫衣全裸下跪 網同情：一家之主的悲哀

綜合報導
馬來西亞一名男子在雲頂一間飯店突然脫光衣服下跪，妻兒就在身邊，事發地點是飯店大廳，在場人士震驚。（網傳影片截圖）
馬來西亞一名男子在雲頂一間飯店突然脫光衣服下跪，妻兒就在身邊，事發地點是飯店大廳，在場人士震驚。（網傳影片截圖）

到底他是做什麼工作的？馬來西亞雲頂一間飯店日前出現「兒童不宜」的一幕，一名爸爸突然在飯店大廳脫光全身衣服下跪，其妻子及兩名兒子就在身旁。

香港01報導，照片其後在網上瘋傳，由於雲頂有當地唯一合法的賭場，許多網友推測是與賭輸太多錢有關。不過，警方考慮到男子的妻子證供後，初步相信任職銷售助理的男子是因工作壓力過大，才一時做出脫序行為，會送他入院檢查，又透露當時有民眾拿毛巾去蓋住他的身體，但有目擊者卻拍下事發過程。網友知悉內情後都為男子感到心酸，指他可能為了養家而忍受巨大壓力去工作，一時爆發而失常，「最少他沒有傷害妻兒和其他人」。

馬來西亞社交網站於4月7日起瘋傳1段影片，有男子突然在飯店大廳脫光衣服下跪，1名兒子坐在他身後，另1名兒子和妻子則一起站在男子身前。當地警方指，事發於下午4時半左右，該名46歲、任職銷售助理的華裔男子在雲頂一間飯店的大廳情緒失控，脫光衣服下跪。

在場人士大驚，他的妻兒就在身旁，其妻試圖用衣服幫他遮體，亦有民眾立即去取毛巾幫手蓋住男子的身體。當地輔警趕到現場，帶男子入辦事處穿回衣服再帶回警署。

現場有目擊者拍片上傳到社交平台，隨即被瘋傳，由於雲頂設有馬來西亞合法賭場，影片傳出後即有人懷疑男子是賭輸太多才會這樣，網友猜測「他不斷求老婆原諒」、「應該是賭光了」、「賭到破產」；但也有人同情該男子，「不管什麼原因，看到有心酸的感覺」，但也有網友抓錯重點，指他的全裸動作有《魔鬼終結者》的影子，「魔鬼終結者突然降臨地球？」、「他中邪嗎？」。

警方表示，事發時男子一家才剛抵達雲頂不久，其妻子供稱丈夫因工作壓力才會一時做出脫序行為。警方初步調查亦認為男子應該是承受巨大工作壓力才會情緒失控，目前已送他入院檢查，要再鑒定男子精神狀況及等待醫藥報告。

網民知道男子因工作壓力而出現失常舉動後，紛紛表示同情，又指男子要養活妻子及兩名兒子，擔子實在不輕，可能要忍受巨大壓力下仍要保住工作去賺錢養家，情緒爆發時也沒有拿旁人來發泄，指他沒有破壞物品或傷害他人，「這也是一家之主的悲哀」。

馬來西亞一名男子在雲頂一間飯店突然脫光衣服下跪，妻兒就在身邊，事發地點是飯店大廳...
馬來西亞一名男子在雲頂一間飯店突然脫光衣服下跪，妻兒就在身邊，事發地點是飯店大廳，在場人士震驚。（網傳影片截圖）

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