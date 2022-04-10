賴比瑞亞司機拾金不昧改變一生 總統頒獎、獲邀重返校園

賴比瑞亞19歲的摩托計程車司機圖洛（右）獲得總統維阿（左）表揚。（取材自臉書）

西非國家賴比瑞亞一名19歲少年，去年在路邊撿到一袋5萬美元鈔票，他不但沒有把錢私吞，反而主動歸還給失主，拾金不昧的行為深受眾人敬佩，當地媒體老闆、總統都發放獎金給他，還有學校邀請他重返校園讀書，一個誠實善良的行為，讓他成功翻轉人生。

BBC報導，19歲的摩托計程車司機圖洛（Emmanuel Tuloe），去年在路邊撿到一包塑膠袋，裡面裝著總值5萬美元的美鈔和賴比瑞亞鈔。當時勉強溫飽的他，大可把這筆鉅款納為己有，但他沒這樣做，而是交給同住的姑媽保管，後來得知鉅款主人在全國電台請大家協尋，就出面歸還這筆錢。

身邊許多朋友、同行們都笑圖洛傻，說他把這筆錢還回去就會窮死，但他意外獲得慷慨的回報。

女失主拿回錢以後，送給圖洛價值1500美元的物品和現金，這起事件也吸引賴比瑞亞總統維阿（George Weah）關注，給了圖洛1萬美元，當地一間媒體公司老闆也給他一筆錢，其中一部分是向觀眾、聽眾募資而來。

更重要的是，一直以來想重返校園讀書的圖洛，將有機會重拾學業。賴比瑞亞著名高中「瑞克斯研究所」邀請小學輟學的圖洛就讀；美國一所大學甚至承諾，如果圖洛完成中學學業，就願意發給他全額獎學金。對此圖洛相當開心且感激，坦言當初如果私吞那筆錢，確實可以改善他當下的生活，「但它不會給我現在這種機會，我很感謝父母教導我要誠實，永遠不要拿走不屬於你的東西」。