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怒嗆俄軍飆粗口 蛇島士兵返鄉爆曾遭虐打

綜合報導
在俄國戰艦逼近蛇島時，向俄羅斯軍官飆罵粗話的士兵赫里博夫（右）已在換俘行動中獲釋，他為國效力獲頒勳章。（取材自推特）
在俄國戰艦逼近蛇島時，向俄羅斯軍官飆罵粗話的士兵赫里博夫（右）已在換俘行動中獲釋，他為國效力獲頒勳章。（取材自推特）

烏克蘭國防部表示，俄羅斯入侵烏克蘭之初，在俄國戰艦逼近蛇島時向俄羅斯軍官飆罵粗話的士兵赫里博夫（Roman Hrybov），已在換俘行動中獲釋，他為國效力獲頒勳章。

外媒報導，赫里博夫返鄉後透過母親表示，被俄軍囚禁期間還經常被無故痛毆、故意不給食物吃、精神壓迫等，並強迫想要尿尿便便只能就地解決，整個人暴瘦10公斤，他雖獲勳章，卻仍堅稱自己「不是英雄」。

中央社引述英國衛報（The Guardian）報導，俄羅斯入侵烏克蘭第一天，烏克蘭黑海港市敖德薩（Odessa）南方的蛇島（Snake Island）遭俄羅斯海空轟炸，當時赫里博夫在島上擔任邊防軍。

俄方要求蛇島特遣部隊繳械時，赫里博夫在無線電中回嗆：「俄羅斯戰艦，去死吧你。」

當時有報導指出，蛇島上的13名邊防軍拒絕投降，已經壯烈殉國，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，每位邊防軍都將追封為烏克蘭英雄。但幾天過後，烏克蘭國家邊境防衛隊表示這批官兵依舊健在，遭俄羅斯俘虜。

烏克蘭國防部表示，赫里博夫現在回到切爾卡瑟市（Cherkasy）老家，並在推特上傳因其英勇事蹟獲地方當局頒發勳章的影片。

赫里博夫在蛇島無線電中飆罵俄軍的錄音檔在網路瘋傳，馬上傳遍各大社群媒體頻道，他怒嗆俄軍的那句話，也成了烏克蘭捍衛者的集會口號，並印在烏克蘭郵局發行的郵票上紀念。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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