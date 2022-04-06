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俄入侵烏 塞國俄籍旅店老闆羞愧：讓難民免費住

綜合報導
俄羅斯籍老闆戈盧布佐夫。（路透）
俄羅斯籍老闆戈盧布佐夫。（路透）

在塞爾維亞經營旅店的俄羅斯籍老闆戈盧布佐夫說，自己和家人之所以開放旅店讓逃離家園的烏克蘭人入住，有一部分是出於對俄羅斯入侵烏克蘭的羞愧感。

中央社引述路透報導，戈盧布佐夫（Mikhail Golubtsov）曾在俄羅斯擔任建築工程師，俄國2014年「令人無法接受地」吞併克里米亞（Crimea）後，他離開祖國來到塞爾維亞，在塞國中部一座綠意盎然的山丘上經營一間樸實卻舒適的旅店。

圖為難民在旅店外與狗玩耍。(路透)
圖為難民在旅店外與狗玩耍。(路透)

在俄羅斯2月24日對烏克蘭發動所謂的「特殊軍事行動」前，戈盧布佐夫的客人絕大多數是來到鄉間度過周末的城市佬。如今多數的房間都為烏克蘭難民入住，目前有34名難民，人數還會繼續增加，他們可以免費入住，且需要住多久，就能住多久。

58歲的戈盧布佐夫說：「一開始有7人來到這裡，因為友人給了他們地址…現在他們就這樣陸續上門了。」他為一群在陽光下和狗兒玩耍的孩子們送上水果和巧克力。

他說：「起初（俄軍入侵之初），我很震驚，也很羞愧。有一段時間我無法說俄語，但客人登門說俄語時，我也會跟他們說俄語。我認為我現在唯一能做的，就是透過某種方式幫助烏克蘭人。」

聯合國表示，俄國開戰迄今，有380萬名烏克蘭人逃到國外，他們多半逃往波蘭和羅馬尼亞。目前僅約2500人來到塞爾維亞，他們絕大多數要前往西歐，把這裡當作中途停留處。

俄羅斯籍老闆戈盧布佐夫在塞爾維亞開設旅店，烏克蘭危機爆發後，開放旅店讓逃離家園的...
俄羅斯籍老闆戈盧布佐夫在塞爾維亞開設旅店，烏克蘭危機爆發後，開放旅店讓逃離家園的烏克蘭人入住。（路透）

46歲的尼熱戈羅多娃（Anna Nizhegorodova）是戈盧布佐夫的其中一名住客，她是嫁給烏克蘭人的俄羅斯人，過去15年一直住在基輔。她9歲和16歲的孩子也和她在一起。

尼熱戈羅多娃表示，在基輔防空洞裡待了幾天後，她和烏克蘭籍的友人曼馬爾（Olga Manmar）決定離開，將一切打包好放進兩輛車裡，加入前往羅馬尼亞的難民隊伍。曼馬爾是一名英文教師，也是3個孩子的母親。

幾天後，一行人在戈盧布佐夫的旅店落腳。旅店在巴托契納鎮（Batocina）附近，距離塞國首都貝爾格勒（Belgrade）約100公里。

尼熱戈羅多娃說，她剛來到這裡時，「什麼也感覺不到」，「腦中想著周遭的一切是如此美麗且恬靜，但…你只想用毛毯蓋住自己」。

39歲的曼馬爾在描述烏克蘭家庭在烏國與羅馬尼亞邊境被迫分離時，忍不住落下眼淚。烏克蘭政府禁止壯年男性離境。

曼馬爾以英語說道：「（當）你跨越邊境…你平安了，但你會替那些無法跨越邊境的人感到難過。」

烏克蘭 俄羅斯 邊境

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