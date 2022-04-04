墨西哥總統專機3年半賣不掉 出租開趴籌維修費

墨西哥總統專機3年半賣不掉。(美聯社)

墨西哥 前總統的奢華專機在三年前出售，但至今乏人問津。現任總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）決定開放出租這架專機，供民眾用在生日派對與婚禮等特殊場合使用。

中央社引述法新社報導，提倡撙節度日的羅培茲歐布拉多平常出訪是搭乘商業航班，他2018年投入選戰時就矢言將出售這架波音（Boeing）787夢幻客機（Dreamliner），稱這架專機是在「侮辱」民眾。

這架波音787夢幻客機是前總統卡德隆執政期間以約2億1800萬美元所買下，最多可供80人搭乘。（路透）

羅培茲歐布拉多表示，這架專機將轉交軍方經營的奧爾梅克馬雅墨西哥（Olmeca Maya Mexica）公司租賃。這家公司負責經營墨西哥市郊外日前啟用的新機場 ，並執行其他大型基礎建設計畫。

他表示，租賃所得將用來支付飛機花費與維修費用。

羅培茲歐布拉多說，如果有人「要結婚、想帶親朋好友搭機兜風」，或者是開生日派對與舉辦員工旅遊，這架總統專機開放出租。

專機裡配有1行政臥室。(美聯社)

這架飛機是在前總統卡德隆（Felipe Calderon）2006年到2012年執政期間以約2億1800萬美元購得，但只有他的繼任者潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）搭過。

這架大型的噴射機經客製化設計，內有尊榮客房、私人浴室且可供80人搭乘。歐布拉多曾表示，專機過於客製化很難賣。歐布拉多自2018年以來，就試著吸引公司行號購買這架飛機，2020年9月還為了這架飛機舉行抽獎活動，希望籌措與飛機等值的資金。但耗時近3年半仍找不到買主。