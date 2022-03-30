我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

日下修成人法定年齡至18歲 高中生拍AV解禁？

聯合新聞網
日本成人的法定年齡將從20歲調降至18歲，恐使「高中AV出道」的亂象暴增。（取材自Instagram）
日本成人的法定年齡將從20歲調降至18歲，恐使「高中AV出道」的亂象暴增。（取材自Instagram）

修法卻留下「性剝削」漏洞？日本修改民法後，將於4月1日上路，屆時成人的法定年齡將從20歲調降至18歲，然而這樣的修正卻增添隱憂。日本議員及相關團體認為，民法修正後高中生的成人片限制也將解除，這代表滿18歲的高中生可自行決定是否出演成人片，恐將加劇「強行拍片」的狀況出現。

根據富士新聞網、東京新聞報導，日本民法修正下調成人法定年齡後，恐會增加少年受害及犯罪率。其中，最引人關注的就是「高中生AV露面禁令將解除」，修法後，滿18歲的高中生可在不經監護人的同意下，自行決定參與成人片拍攝，相關團體擔憂此法上路後，恐會拓寬成人片商的野心，使「高中AV出道」的亂象暴增。

報導指出，許多不肖業者都會連哄帶騙邀請年輕人拍攝成人片，有些人到了片場才發現事態不對勁，也有人被迫簽下不平等合約而難以脫身。前AV女優胡桃香氣也發聲抗議，她表示自己當年也以為能在音樂圈出道，不料到場才知道要「裸體演出」，甚至還被幾十個人包圍，被迫簽下AV合約。胡桃香氣以親身經歷警示大家，「以為能實現夢想，卻發現根本沒這回事，這道傷痕是永遠不會消失的」。

日本立憲民主黨議員鹽村彩香也在集會上發表看法，她認為4月1日民法修正上路後，將有更多人受害，高中生成人片恐會增加，「據說日本被稱為『AV大國』，我無法原諒這麼丟臉的事情」。相關團體也陸續發出抗議，期盼政府能有相對的因應措施，藉此保護年輕人們。

前AV女優胡桃香氣也站出來抗議（中），分享個人的經歷，盼大眾能正視這項隱憂。（取...
前AV女優胡桃香氣也站出來抗議（中），分享個人的經歷，盼大眾能正視這項隱憂。（取材自推特）

日本 民主黨

上一則

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

下一則

同意票不足 秘魯總統躲過8個月來第2度彈劾

延伸閱讀

從俄侵烏克蘭記取教訓 安倍：集體自衛權很重要

從俄侵烏克蘭記取教訓 安倍：集體自衛權很重要
日調查：日向灘及西南群島30年內發生強震機率高

日調查：日向灘及西南群島30年內發生強震機率高
台音樂教父難忘「8字家訓」 外公竟是張學良

台音樂教父難忘「8字家訓」 外公竟是張學良
足球／日本2：0擊敗澳洲 攜手沙烏地晉級

足球／日本2：0擊敗澳洲 攜手沙烏地晉級

熱門新聞

豪宅示意圖。（取材自pixabay）

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

2022-03-23 18:12
圖為3月23日，烏克蘭消防員在基輔被砲擊毀壞的房屋內噴水情形。（美聯社）

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

2022-03-24 18:29
根據知情人士，草擬的俄烏停火協議，不包括俄羅斯原先對烏克蘭提出的三項核心要求：去納粹化、非軍事化、俄語保護。圖為烏克蘭軍3月28日開坦克進入最近自俄羅斯手裡奪回的Trostsyanets鎮。美聯社

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

2022-03-28 20:34
烏克蘭總統澤倫斯基21日晚間發表電視談話。歐新社

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

2022-03-22 17:51
烏克蘭海軍24日宣稱，俄羅斯占領的烏國東南部別爾江斯克（Berdyansk）港內，俄軍一艘大型登陸艦已經被毀。（取材自臉書）

俄占港口冒滾滾濃煙 烏克蘭海軍稱俄登陸艦被毀

2022-03-24 09:42
烏克蘭國家警察第一副總長阿布羅斯金正式表態，只要受困馬立波的孩童能夠獲准撤離，就願意向俄軍投降。畫面翻攝：Twitter/nexta_tv

交換孩子離開馬立波圍城 烏克蘭警察將軍願向俄軍投降

2022-03-25 07:07

超人氣

更多 >
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122
南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返