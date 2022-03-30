日下修成人法定年齡至18歲 高中生拍AV解禁？

日本成人的法定年齡將從20歲調降至18歲，恐使「高中AV出道」的亂象暴增。（取材自Instagram）

修法卻留下「性剝削」漏洞？日本 修改民法後，將於4月1日上路，屆時成人的法定年齡將從20歲調降至18歲，然而這樣的修正卻增添隱憂。日本議員及相關團體認為，民法修正後高中生的成人片限制也將解除，這代表滿18歲的高中生可自行決定是否出演成人片，恐將加劇「強行拍片」的狀況出現。

根據富士新聞網、東京新聞報導，日本民法修正下調成人法定年齡後，恐會增加少年受害及犯罪率。其中，最引人關注的就是「高中生AV露面禁令將解除」，修法後，滿18歲的高中生可在不經監護人的同意下，自行決定參與成人片拍攝，相關團體擔憂此法上路後，恐會拓寬成人片商的野心，使「高中AV出道」的亂象暴增。

報導指出，許多不肖業者都會連哄帶騙邀請年輕人拍攝成人片，有些人到了片場才發現事態不對勁，也有人被迫簽下不平等合約而難以脫身。前AV女優胡桃香氣也發聲抗議，她表示自己當年也以為能在音樂圈出道，不料到場才知道要「裸體演出」，甚至還被幾十個人包圍，被迫簽下AV合約。胡桃香氣以親身經歷警示大家，「以為能實現夢想，卻發現根本沒這回事，這道傷痕是永遠不會消失的」。

日本立憲民主黨 議員鹽村彩香也在集會上發表看法，她認為4月1日民法修正上路後，將有更多人受害，高中生成人片恐會增加，「據說日本被稱為『AV大國』，我無法原諒這麼丟臉的事情」。相關團體也陸續發出抗議，期盼政府能有相對的因應措施，藉此保護年輕人們。