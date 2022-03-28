菲國大二男只剩1.9美元 女偷偷放錢解圍 網友感動哭了

馬克坐船時和媽媽通電話，透露身上剩100披索(約1.91美元)，回頭見有人將錢和字條留在床上。（取材自臉書）

菲律賓一所大學二年級的學生馬克（Mark Napallacan），日前坐渡輪回家途中和媽媽通電話，透露自己身上只剩下100元披索（約1.91美元），未料他走出艙房回來時，床上突然有張1000元披索（約19.1美元）及字條，有名叫皮亞（Pia）的女生說無意間聽到他講電話，留下錢及字條說「pay it forward」（讓愛傳出去）。女生暖心舉動令他感動不已，決定也要為他人做好事，繼續傳愛下去。

香港 01報導，馬克原本想還錢，想了一下字條叫他將心意再傳遞下去但仍想親口道謝，故在貼文說：「皮亞小姐，如果你看到貼文，我都不知如何感謝妳，永遠祝福妳！」

據報導，馬克是在下船時才留意到，原本一直在他旁邊床的女生應該就是皮亞，他上前道謝，兩人輕鬆交談，對方笑言學生哥生活很艱苦，她知道那感覺，又透露去年超級颱風雷伊吹襲菲律賓時，她一樣受到不知名人士的幫助。馬克感動說沒想過遇到好人，原本還在問媽媽拿錢。

皮亞後來還在貼文回覆，說很高興幫到忙，還提醒馬克幫人其實不用付出太多，更為他打氣加油，貼文在網上瘋傳。

許多網友說看得哭了，「讓我想起電影 Pay it Forward（讓愛傳出去）」，做好事後不求回報，只希望他人將心意傳下去是高尚情操，值得更多人學習。