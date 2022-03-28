俄女間諜臥底色誘曝光 逃亡來美 轉行做公關

現年37歲的蘿莎現長居美國已改轉公關業。（取材自Instagram）

由珍妮佛‧勞倫斯等人主演的電影 「紅雀」（Red Sparrow，另譯紅雀特工），在如今對烏克蘭開戰的俄羅斯 也有真實版本曝光。一名曾是俄羅斯總統普亭手下的女間諜，被訓練成色誘專家，多年來執行秘密的特工任務，如今的她，住在美國比佛利山 莊豪宅，轉行從事公關業。

電影「紅雀」時空背景為蘇聯解體、冷戰結束之際，美、俄之間的諜報競爭並未停歇，電影中俄國對外情報局（SVR）所屬的「國立第四學校」則專門訓練頂尖的特務，他們在訓練一種稱為「紅雀」（Red Sparrow）的色藝雙全女特務，負責去色誘並滲透被SVR鎖定的對象。

現年37歲的蘿莎從20歲開始加入俄羅斯特務執勤，現長居美國已改轉公關業。（取材自Instagram）

英國太陽報報導，現年37歲的蘿莎（Aliia Roza），即是真實版的「紅雀」，在18歲時即加入俄國特務軍事學校，接受非常人般的特務訓練，除了各種槍枝的靈活使用，也包括射擊和武術訓練；另外，還必須學習「性愛技巧」、「如何將她的美貌發揮到最大」，以色誘男人，取得對方信任，並從中獲取情報。

蘿莎表示，在兩年的特務訓練後，她於20歲成年時正式「服勤」，而她被交付的目標，通常與毒品或人口販子有關。蘿莎坦言，多數的目標對象都會視有無發生性愛關係，來決定要不要相信妳。

蘿莎曝露最後一次執行任務的對象是一名毒品組織的大哥弗來德米爾(Vladimir)，她在夜店成功讓他愛上她，但被弗來德米爾的親信識破，將她帶到叢林虐打，並打算處決她，這場任務也讓她的右眼上從此落下一道疤痕。由於弗來德米爾不忍心對愛人下毒手，他最後選擇殺了親信，讓蘿莎逃走。蘿莎接受了弗來德米爾的建議，從俄羅斯逃至土耳其，再輾轉進入歐洲。但弗來德米爾卻在數月後遭到謀殺慘死。

蘿莎現今已遠離特務生活，居住在美國比佛利山莊豪宅內，改從事公關業，身旁還有一名男友。她並聲稱自己的祖父是俄羅斯的二戰英雄，名字甚至被刻在史達林的紀念碑上。