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泰國巨乳辣妹賣青木瓜沙拉 老司機狂買

聯合新聞網
泰國泰國巨乳辣妹布琪（左）賣青木瓜沙拉，突發奇想與好友拍攝清涼宣傳照，成功招徠生意。（取材自臉書）
泰國泰國巨乳辣妹布琪（左）賣青木瓜沙拉，突發奇想與好友拍攝清涼宣傳照，成功招徠生意。（取材自臉書）

泰國一名巨乳辣妹布琪（Pookie）在武里南府經營一家涼菜小攤販，專賣青木瓜沙拉，上個月她PO出一組「巨乳宣傳照」，引起網友熱議，這組照片也被瘋狂轉傳，為涼菜攤招徠不少生意，更有遠從寮國來的客人，只為一睹美人風采。

據泰媒「Sanook」報導，布琪上圍豐滿，自行創業涼菜攤。為了行銷青木瓜沙拉，上個月她與好朋友一起拍攝清涼宣傳照，兩人身穿低胸網狀緊身裙，布料極少，雙峰呼之欲出，從側面看去好曲線一覽無遺，讓眾人直呼「賣青木瓜沙拉很有說服力」，也吸引不少老司機慕名而來。

照片發布後，布琪攤位的人潮絡繹不絕，甚至有客人看到火辣照片後，遠從國外千里迢迢前去朝聖，顯示出宣傳效果極好、行銷成功。不過布琪也坦言，一開始要上傳照片時有點怕怕的，考量到泰國民風較為保守，擔心這組清涼照會惹來鄰居異樣眼光，甚至被政府官員、警方逮捕。

布琪表示，照片被廣為分享後，涼菜攤一天可以賺進8000至1萬泰銖（約240至300美元），可見巨乳行銷十分有效。但她也提到，平時並不會穿著清涼服裝販賣青木瓜沙拉，都是穿著正常服裝，「低胸網狀裙」只會用來宣傳。

泰國巨乳辣妹布琪平常開店會「藏起好身材」，只穿著普通T恤。（翻攝自YouTube...
泰國巨乳辣妹布琪平常開店會「藏起好身材」，只穿著普通T恤。（翻攝自YouTube）

泰國

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