戰火另一邊 烏克蘭也打文物保衛戰 忙撤館藏、搭建鷹架

無情的砲火有機會打中重要的文物，尤其是鄰近有軍事設施的地方。（美聯社）

俄烏戰爭已快一個月，包含基輔在內的烏克蘭 多座城市持續遭到轟炸，也讓烏國的古蹟、文物面臨二戰以來最嚴峻危機。戰事爆發以來，烏克蘭多間博物館 幾乎全體總動員，緊急撤離館藏、搭建鷹架護欄，防止文物慘遭戰火無情波及。一場保護重要文化遺產的緊急行動，已在烏克蘭各地悄然上演。

香港01報導，在烏克蘭境內最大的利沃夫國家博物館（Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv）內，職員們早前小心翼翼地將一幅巨大的巴洛克風格聖像圖畫搬下樓，並用紙板將其包裹存放，他們還設法悉數打包館內的所有畫作和藏品。

利沃夫國家博物館館長Ihor Kozhan，在辦公室內打點保護工作的一切。（美聯社）

利維夫有許多具歷史的建築。（Getty Images）

館藏空蕩蕩 館長五味雜陳

這座博物館曾經歷過兩次世界大戰，可算也「見過世面」，惟館長Ihor Kozhan坦言：「有時候真的累到流下眼淚來，打包文物耗費了我們大量的時間和精力，但我們知道是在做對的事，故為此感到高興。不過每當看到空蕩蕩的牆壁時，心裡難免五味雜陳，直至今天我們還不敢相信戰爭竟然發生。」

同樣在利沃夫，當地一間木製羅馬天主教教堂亦有建築工人忙於為這座文藝復興時期的小教堂搭建鷹架，並將刻著耶穌形象的簷壁雕刻包裹起來，以免遭砲火毀壞。在教堂另一個角落，工人們站在起重機上，用木板將教堂的彩繪玻璃封住，試圖降低其被擊碎的風險。而在古城區的市場廣場（Rynok Square）上，一座於1998年被列為世界文化遺產的《海神尼普頓》（Statue of Neptune）雕像，也被包上了層層防護。

首都基輔方面，當地的烏克蘭國家歷史博物館館長Fedir Androshchu，也正和兩名同事一起保護博物館免受襲擊或搶劫。

聖索菲亞主教座堂是基輔最著名的地標建築之一。（Getty Images）

世界遺產多 聯合國 籲保護

烏克蘭外交部前陣子已證實，位於基輔以北80公里的伊萬基夫博物館（Ivankiv Museum）不幸遭砲火擊中，其中著名鄉間樸素藝術代表人物普裡馬申科（Maria Prymachenko）的25幅畫作更付之一炬，至今館藏毀壞程度仍舊不明。

烏克蘭在歷史上是維京人9世紀建立的基輔羅斯核心區域，擁有豐饒的宗教、藝術和自然遺產。今天烏克蘭境內有至少七處文化奇觀被聯合國教科文組織 （UNESCO）列為世界遺產，組織呼籲將這些重要歷史遺跡列為保護對象。

當中包括有雄偉絕倫的聖索菲亞主教座堂（Saint Sophia Cathedral），它是基輔最著名的地標建築之一，其金色洋蔥式圓頂高塔配上馬賽克藝術和壁畫，揉合拜占庭風格與烏克蘭特色巴洛克風格。該座東正教堂對烏克蘭人和整個斯拉夫民族而言，均具有高度的象徵意義，因其為11世紀基輔公國的象徵，而基輔公國則是現代烏克蘭和俄羅斯的搖籃。聯合國教科文組織在1990年已將聖索菲亞主教座堂列為世界遺產。

另外，烏克蘭西部的利維夫歷史中心建築群，自1998年起亦列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。該座擁有70萬人口的城市舊稱蘭堡（Lemberg），自中世紀以來「幾乎完好無損」。儘管精雕細琢的巴洛克式建築如今占主導地位，惟過去不同種族社群聚居拼湊出來的痕跡至今仍在。

Audrey Azoulay（右）表示，國際社會有義務為後代子孫保存這些遺產。（Getty Images）

國際伸援手 捍衛文化遺產

還有木教堂同樣受到聯合國教科文組織保護，其中有八座坐落於烏克蘭，其餘則在鄰國波蘭。位處同一山脈的原始山毛櫸森林，亦被列為世界遺產。此外，烏克蘭已向聯合國教科文組織提議保護另外17處遺址，包括可追溯至19世紀的黑海城巿敖德薩（Odessa）的歷史中心，以及位於基輔以北約150公里、歷史悠久的中世紀宗教和政治中心切爾尼戈夫（Chernihiv）等。

可是如今戰火未止，除了為建築加固及運走部分文物藏品之外，能做到的非常有限。

正因這些文物十分重要，UNESCO與英國的博物館協會相繼發出聲明，提醒俄羅斯與烏克蘭兩國遵守保護遺產的國際法律義務。UNESCO同時試圖聯繫其他國家博物館協調提供援助，保護烏克蘭當地的館藏品與文化，組織總幹事Audrey Azoulay在聲明中表示：「我們必須保護這些文化遺產，做為過往的見證和未來和平的象徵，國際社會有義務為後代子孫保存這些遺產。」