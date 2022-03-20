俄禁用IG 網紅直播哭訴收入沒了 反挨砲轟

俄羅斯網紅對於即將不能使用IG相當感到十分難過。（取材自Instagram）

莫斯科日前宣布禁用Instagram，並指控Instagram母公司Meta對「反俄仇恨言論」視而不見。一名網紅直播崩潰哭喊，擔心影響自己的收入，不料此舉引來網友砲轟，批評她只重視自己的錢，而非戰爭犧牲者。

中央社引述媒體報導，實境秀紅星布佐娃（Olga Buzova）告別貼文滿是失望和懷疑，「我現在一邊寫一邊哭」，「希望這不是真的」。

粉絲號稱有300萬的時尚網紅妮佳（Karina Nigay），則仍無法接受Instagram將遭禁用的事實：「我現在還在忿忿不平的狀態，完全無法接受。」

IG擁有2,330萬人追蹤的布佐娃向粉絲淚訴自己的心聲。（取材自Instagram）

俄羅斯 國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構Roskomnadzor聲稱Instgram因容許鼓動對俄暴力的貼文而遭禁用，但官方網站Gosuslugi說，禁用Instgram是為了俄羅斯人的「心理健康 」，也是為了保護孩童，不讓他們遭到「霸凌與侮辱」。

Gosuslugi也建議俄國人，重新擁抱因Instagram和臉書（Facebook）人氣大增而遭棄用的本土平台。

香港 01報導，不少俄羅斯網紅表示，他們會轉用被稱為「俄羅斯版Facebook」的VK。布佐娃亦呼籲支持者追蹤她在VK的帳號，她認為她的網紅生涯可在VK上延續。

不過，網紅哭喊「沒收入」的影片曝光後，也遭撻伐：「她只在意IG上分享的餐廳、美食照片，她根本不在乎成千上萬死去的民眾，也對她的同伴漠不關心」。