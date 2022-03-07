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烏克蘭人拖走俄坦克 網拍僅33美元 網笑：免運就下標

聯合新聞網
圖為俄羅斯坦克軍隊。 (歐新社)
圖為俄羅斯坦克軍隊。 (歐新社)

俄烏交戰之際，一名烏克蘭居民竟拖走俄羅斯軍人的坦克車，並在二手車網站上販賣，一輛只要1000格里夫納，換算約33美元，一名在台工作的烏克蘭人分析，就算當廢鐵賣大概也可賣12.5萬美元，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

一名在台工作的烏克蘭人在粉專「烏克蘭理工男Oleksii」上傳一支影片，內容為被農用拖拉機拉走的俄羅斯軍車，這是最近在推特上常常看到的畫面，車裡的農民在討論這拿來伐木很好用，很開心有了新的農用運輸神器，但「為什麼坦克車會被農用拖拉機拉走？駕駛是去上廁所了嗎？」。

對此，Oleksii解釋，「這是戰術」，自從2014年俄羅斯在無預警的情況下入侵烏東後，烏克蘭發現烏俄一家親或簽署再多協議都是騙局，於是烏克蘭開始與土耳其合作研發無人機，俄羅斯開坦克車入侵到了一定的地區後，烏克蘭就開始用無人機打爆補給，他也表示，烏克蘭土地很大，克里米亞就跟台灣一樣大了，也沒有路平專案，等這些坦克車深入到迷路後，又餓（軍糧早已在2015年過期）又冷（約零下4度）又沒油時，把坦克停在路邊跑去找吃的也是正常的事，因此就形成了大家現在看到拖拉機拖著坦克到處跑的畫面。

一名烏克蘭居民將俄軍的坦克車拿到烏克蘭二手車網站上販賣，一輛只要1000格里夫納，換算約33美元，Oleksii則表示，一台坦克就算拿去拆解當廢鐵賣，大概可以賣12.5萬美元，，「可以做為重建家園的基金，謝謝俄羅斯幫補」。

網友紛紛表示，「好想買一台坦克放在院子玩」、「開這個的話，停車會很麻煩」、「有商店貨到付款嗎？」、「有多少台買多少，店到店免運，馬上買」、「加油啊！撐住」、「你們辛苦了！」。

烏克蘭 俄羅斯 二手車

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