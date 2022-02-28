可愛讓牠們受苦…挪威禁繁殖鬥牛犬、小獵犬

挪威採取了一項前所未見之舉，禁止繁殖查理士王小獵犬與英國鬥牛犬(圖)，因為可愛正讓牠們受苦。(美聯社)

央廣法新社報導，查理士王小獵犬(Cavalier King Charles Spaniels)以牠們的小腦袋瓜聞名，而英國 鬥牛犬(English bulldogs)則因皺巴巴的嘴巴而出名，這也是受到牠們主人喜愛的特徵。但挪威採取了一項前所未見之舉，禁止繁殖這些狗兒，因為可愛正讓牠們受苦。

奧斯陸地方法院在最近的一項判決中，禁止繁殖這兩種純種狗，理由是這對牠們造成傷害，違反了挪威的動物保護法。

就在人們日益爭論，追求可愛寵物是否會以犧牲動物福祉為代價之際，這項判決的出爐受到動物權活動人士的歡迎，但遭到育種人員的批評。

挪威動物福利 協會(Norwegian Animal Welfare Society)對繁殖狗的公司和個人採取法律行動。協會負責人羅爾德塞特(Ashild Roaldset)說，有許多狗品種都是高度近親交配的，而且有很大的疾病負擔。

她表示，需要改變繁衍狗兒的方式，「我們繁殖狗的方式或許在50年前能被接受，但如今已經不再能被接受了」。

近親交配已造成這兩種純種狗出現一種「疾病保證」(disease guarantee)，這是一長串的遺傳性疾病，即使不是所有狗兒都會受到影響，但大多數會受到影響。

凶猛的外表但性格溫和的英國鬥牛犬，自從二戰以來就是英國堅韌的象徵，但這種狗兒會因為牠們扁平的口鼻而呼吸困難，還有皮膚、生殖與骨科 方面的問題。

過去10年在挪威出生的所有鬥牛犬中，超過半數必須透過剖腹產生下。奧斯陸地方法院法官在裁決中指出，光是無法自然生產的基因，就是鬥牛犬不該被用來繁殖的理由。

至於從英國維多利亞女王(Queen Victoria)到前美國總統雷根(Ronald Reagan)和影星席維斯史特龍(Sylvester Stallone)都特別鍾愛的查理士王小獵犬，則常飽受頭疼之苦，因為牠們的顱骨過小。牠們也有心臟和眼睛的毛病。

羅爾德塞特說，這些疾病無法透過與海外來的純種狗交配而消失，因為缺乏整體上的基因多樣性。她說，這兩種狗最終將會絕種，「而且這對牠們來說會很痛苦，因為牠們會一直患上更多的疾病。」

這項判決已被提出上訴，因此尚未開始生效，但已對專業繁殖場帶來震撼。專業繁殖場承認這對這兩個品種的狗的確帶來「挑戰」，但表示，這些可以透過符合特定要求的個人繁殖來克服。

此外，他們強調，法庭的判決並未禁止英國鬥牛犬或查理士王小獵犬的擁有、出售或進口，只是禁止牠們的繁殖。