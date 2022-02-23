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喜事變喪事… 印度婚禮恐怖意外 13人成井底冤魂

編譯張君堯
印度北方邦庫希納格爾區的一場婚禮驚傳「墜井意外」，更導致13名婦女死亡，讓原本歡喜的日子蒙上陰影。（取材自推特）
印度北方邦庫希納格爾區的一場婚禮驚傳「墜井意外」，更導致13名婦女死亡，讓原本歡喜的日子蒙上陰影。（取材自推特）

印度北方邦（Uttar Pradesh）庫希納格爾區（Kushinagar）的一場婚禮驚傳「墜井意外」，更導致13名婦女死亡，讓原本歡喜的日子蒙上陰影。

「每日郵報」報導，警官庫瑪（Akhil Kumar）向記者表示，受害者是因為「坐在一座井的鐵製井蓋上」，而這口井已經年老失修，無法承受坐在井蓋上的人的重量，這才導致受害者跌落並被壓在碎片下。

一名救援人員透露，這口井大約有50英尺（約15公尺）深。曝光的影片也顯示當地居民聚集在井周圍，許多人在意外發生後痛苦地大喊大叫，也可以聽到救援人員脫口而出「我希望我能救出一些人」。警方表示在鐵板破裂後，現場賓客們跑去營救受害者，但當場便宣布11人死亡，另外還有兩人送往醫院後才死亡。

據悉，當時正在舉行印度傳統的「haldi」婚禮儀式，親友會將薑黃膏塗抹在新郎和新娘臉上、作為祝福和繁榮的象徵，這場婚禮也吸引眾多親友前來。

此次意外就連印度總理莫迪（Narendra Modi）也表示「令人心痛」，並在推特上稱「當地政府參與所有可能的幫助」。

印度 推特

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