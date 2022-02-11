日9旬老嫗跌坐平交道 高中生機智按鈕救人
日本16歲高中生日前發現90多歲老婦跌坐平交道內，在警鈴響起、柵欄放下後當機立斷按下緊急按鈕，讓電車駕駛得以緊急煞車避免一場嚴重意外，高中生因此獲警方頒贈感謝狀。
日本讀賣新聞報導，就讀和歌山縣立日高高校2年級的16歲岡本啓正，日前結束社團活動正騎著自行車返家途中，看到10多公尺前方有一名老婦正準備過平交道。
老婦拄著拐杖、左手提著購物袋，走起路來搖搖晃晃，岡本見狀覺得很危險，所以目光一直停留在老婦身上。這處狹小的平交道寬度僅約3公尺，一輛汽車從後方經過老婦後，老婦步履蹣跚不慎跌坐在地無法動彈。
目睹一切的岡本心想不幫忙不行，但此時平交道警鈴響起，柵欄也已放下，岡本果斷地按下一旁設置的緊急按鈕；接獲通報的電車駕駛立即煞車，就在平交道前約400公尺停住。
岡本看到電車已停妥，心想已經安全了，才進入平交道內將老婦抱出，兩人都沒有受傷。
和歌山縣警察局御坊警察署長的場克郎近日將感謝狀頒贈給岡本時盛讚，「要能在一瞬間伸援救人很難，但岡本正確地採取行動，真的非常感謝」。
岡本說，事發當下沒有其他人在場，心中一直祈禱「拜託要來得及（阻止意外）」；能這麼迅速採取行動，連他自己也感到很吃驚。
他說，父母一直教導他要對人體貼，老奶奶沒有受傷真是太好了。
網友在新聞連結下方留言讚許說，「冷靜地採取行動的高中生，真的很棒」；署名「40多歲的大叔」說，自己在電車內不禁熱淚盈眶，「預測危險、緊急因應、確認安全後拯救生命，整個過程無懈可擊」。
鐵道作家伊原薰說，對高中生在危急時刻仍保有冷靜判斷感到敬佩；雖然碰到這種情況會想進入平交道內救人，但在電車未完全停妥前，不管發生什麼事都不能進入平交道。
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