非洲9歲男童擁豪宅、曬名車 高調富爸爸下場卻慘了

9歲男童穆罕默德（Muhammed Awal Mustapha）不時在社交網站炫富。（翻攝自Instagram）

西非奈及利亞9歲男童穆罕默德（Muhammed Awal Mustapha）不時在社交網站炫富，「富二代」的他坐擁多部名車、經常穿名牌衣服，且6歲時就收到豪宅生日禮物，但他的富爸爸1月再度被捕，未知會否影響他們未來生活。

「富爸爸」穆斯塔法（Ismailia Mustapha）是奈及利亞名人，據太陽報報導，他最初靠經營貨幣兌換生意致富，之後再轉到其他投資 ，並一舉成為網路紅人，在Instagram有近120萬人追蹤。

9歲兒子穆罕默德跟父親一樣高調，他同樣在Instagram分享奢華生 活照片，有時是與自己擁有的名車合照，有時是乘搭私人飛機，輿論形容他是「世上最年輕億萬富豪」。

報導指，2019年穆罕默德6歲生日時，爸爸穆斯塔法就送了一間豪宅給他作為禮物，穆斯塔法當時還發帖指「擁有房屋是一種讓你覺得生活中每一天都值得面對的感覺，它讓你放心，在經歷風風雨雨後，你仍有一個地方可去。」他又曾送贈賓利名車給兒子。

兒子穆罕默德的Instagram有約3.3萬人追蹤，2019年4月時，他便曾在Instagram發帖，相片是自己站在一部藍寶堅尼名車前，寫道「祝我生日快樂」（Happy birthday to me）。

這對父子樂於分享浮華生活，但報導指，富爸爸穆斯塔法正面臨刑事控罪，他遭指控洗黑錢，涉及金額逾1000萬英鎊（約1358萬美元），他正以35萬鎊（約48萬美元）保釋，仍在等待審訊。