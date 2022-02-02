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柴犬撞破紙門「被卡死」裝無辜 主人想笑…放牠一馬

聯合新聞網 / 綜合報導
柴犬佐佐木卡在和室紙門動彈不得，表情很無奈。(取材自推特)
柴犬佐佐木卡在和室紙門動彈不得，表情很無奈。(取材自推特)

當寵物橫衝直撞時候該怎麼辦？日本網友マルオ分享自家柴犬「佐佐木」的有趣畫面，只見柴犬一頭栽進日式和門，也不知道當初怎麼塞進去的，結果穿到一半身子卡住了，只能露出無奈的表情，彷彿在說「要是被主人發現就完蛋了」，可愛呆萌的模樣甚至被日本節目推播出去。

障子是日式房屋用來隔間用的拉窗、拉門，通常會在木製門框一側糊上和紙。影片中的柴犬身體穿過紙門，前半身與後半身剛好被和室門板精準分開，整個身體動彈不得，柴犬露出無辜的表情，彷彿知道自己闖下大禍。

雖然做錯事，但柴犬臉上完全看不出懊悔，還顯得很無奈，就像在說，「腳好痠，快救我！」主人站在一旁目視這一切，很想生氣但是看到牠被卡門的窘境，只能把這口氣吞下來放牠一馬。

網友笑說，這時開啟狗狗的「哲學模式」、「牠已經在反省了！」、「放棄狗生的臉XD」，還有人說，「壞壞，要打屁屁了」。

一款狗狗卡紙門的扭蛋。(取材自推特)
一款狗狗卡紙門的扭蛋。(取材自推特)

另外有網友發現一個有趣的巧合，就是柴犬卡紙門居然有扭蛋版本，完全跟影片發生的事件一模一樣，該影片也獲得日本節目放送出去，此篇推特獲得3.6萬次轉推、12.3萬按讚。

日本 推特

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