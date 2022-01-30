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寧可上學不要剷雪…9歲加童哀嘆「累壞了」暴紅

聯合新聞網
9歲男孩大嘆剷雪「累壞了」受訪影片意外暴紅。(取材自ctvnews)
9歲男孩大嘆剷雪「累壞了」受訪影片意外暴紅。(取材自ctvnews)

加拿大多倫多9歲男孩卡特（Carter Trozzolo）在近日當地暴風雪過後，拿著鏟子在屋外剷雪。他受訪時無奈表示自己剷雪很累，真實的反應讓網友感同身受，吸引了超過320萬觀看人次。

新聞畫面拍到卡特奮力剷雪貌，他受訪時一邊嘆氣一邊說：「我真希望現在在學校。好累，整天都在為鄰居、朋友，或甚至不認識的人鏟雪。」

電視台在卡特署名下幽默註記「累壞了（exhausted）」。現在用Google搜尋卡特的英文全名，後面還會自動出現「累壞了」這個字。

卡特暴紅的採訪影片也引起多倫多教育局的關切，他們在社群平台向卡特喊話：「卡特，我們等不及迎接你上學，謝謝你幫鄰居、朋友，或甚至不認識的人（文末附上學卡特的招牌「嘆氣」）。」

卡特則對自己暴紅感到很不可思議，驚訝地說：「連地球另一邊的澳洲也看過我的影片！」現在路人認出他時，他還會打趣回覆對方：「對，就是我，我還是很累。」

教育局 社群 澳洲

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