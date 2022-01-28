英女王蘇格蘭愛丁堡行宮請兼職管家 時薪僅12美元

英國女王伊麗莎白二世在蘇格蘭愛丁堡的荷里路德宮正在找兼職管家。（Getty Images）

想投入管家行業的人聽到這個消息會很興奮，英國女王 伊麗莎白二世在蘇格蘭愛丁堡的荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）正在找兼職管家，但薪水或許差強人意。

英國「每日快報」（Daily Express）報導，英國王室開出的職缺「助理管家」一周工作20小時，時薪9.5英鎊（約12.8美元），剛好符合今年4月上路的23歲以上民眾最低時薪。

徵才資訊寫道，擁有管家或接待工作經歷會有優勢，但非必要，王室更在意的是積極態度和應對新挑戰的能力。新人將加入一個專業團隊，確保女王的住所能以最高標準呈現。

這份工作將有在職訓練等種種福利 。日常工作包括保養、清潔與保護王宮的內部裝潢與女王財產。

徵才廣告寫道：「這份工作將能累積你在管家行業的技巧與資歷。加入我們的職業團隊，你的工作包括保養、清潔與保護一系列裝潢與物品，確保它們以最佳姿態呈現。」

根據皇家 收藏信託（Royal Collection Trust），荷里路德宮占地4公頃，絕大部分用地是花園，王宮內部有289個房間、387扇窗戶、106名員工。

荷里路德宮每年最大盛會是花園派對，派對上估計供應約1萬5000杯茶、9000份草莓塔以及7000份三明治給8000名來賓。