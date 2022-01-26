鹿界喬丹？輕功飛越馬路 網讚嘆：跳高跳遠金牌無誤

紐約郵報形容該隻鹿的跳躍能力，宛如在拍香港功夫電影時運用的鐵絲懸吊動作。(影片截圖)

印度 非政府荒野環保基金會(WildLense Eco Foundation)日前在推特 分享一則影片，一隻野生的鹿僅僅是過一條馬路，就展現神技運用跳飛的姿勢輕而易舉地到對岸的草叢上，讓逾10萬名網友瞠目結舌，紛紛按讚。

印度非政府荒野環保基金會(WildLense Eco Foundation)在推特以「跳遠和跳高金牌是…」為題，分享了一則野生斑點鹿過馬路的驚人影片，畫面中牠剛開始從河流旁現身，然後毫不費力地跳過有一定寛度的馬路後，到達另一邊的草叢上，整個過程被以慢動作的方式完美呈現了鹿的跳躍、跳遠能力。

紐約郵報報導形容，這隻印度野生鹿在令人難以置信、在天空中「翱翔」的過程中，大約飛了「一個人的高度」在空中滑行，宛如上演香港功夫電影的鐵絲懸吊動作。

And the gold medal for long & high jump goes to.......@ParveenKaswan

Forwarded as received pic.twitter.com/iY8u37KUxB — WildLense® Eco Foundation 🇮🇳 (@WildLense_India) January 15, 2022

網友對鹿跳遠像是在飛的畫面感到相當吃驚，形容鹿的跳飛能力，大概連「籃球之神」號稱「飛人」的喬丹 （Michael Jordan）也會自嘆不如。事實上，大多數的鹿都可以跳出大約2.4公尺高，有些鹿還可以跳出更高的高度。在奔跑時，鹿的跳躍能力最遠也能到10公尺的距離！而喬丹以48寸(約158公分)的最高垂直跳高位居榜首，滯空時間約為0.92秒，號稱籃球界裡的飛人。

不少網友在推特附和基金會的標題，認為「跳遠和跳高金牌」當屬這隻鹿無誤，「牠真的是在飛！」