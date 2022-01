鹿界喬丹？輕功飛越馬路 網讚嘆：跳高跳遠金牌無誤

印度 非政府荒野環保基金會(WildLense Eco Foundation)日前在推特 分享一則影片,一隻野生的鹿僅僅是過一條馬路,就展現神技運用跳飛的姿勢輕而易舉地到對岸的草叢上,讓逾10萬名網友瞠目結舌,紛紛按讚。

印度非政府荒野環保基金會(WildLense Eco Foundation)在推特以「跳遠和跳高金牌是…」為題,分享了一則野生斑點鹿過馬路的驚人影片,畫面中牠剛開始從河流旁現身,然後毫不費力地跳過有一定寛度的馬路後,到達另一邊的草叢上,整個過程被以慢動作的方式完美呈現了鹿的跳躍、跳遠能力。

紐約郵報報導形容,這隻印度野生鹿在令人難以置信、在天空中「翱翔」的過程中,大約飛了「一個人的高度」在空中滑行,宛如上演香港功夫電影的鐵絲懸吊動作。

And the gold medal for long & high jump goes to.......@ParveenKaswan

Forwarded as received pic.twitter.com/iY8u37KUxB