柬埔寨英雄鼠馬加瓦 服役5年嗅出百枚地雷、未爆彈

非洲巨鼠馬加瓦。(美聯社)

在柬埔寨執行嗅出地雷任務的非洲巨鼠馬加瓦（Magawa），服役5年找到超過上百枚地雷和未爆彈、挽救人命無數，8歲的牠上周末走完短暫、卻對人類有巨大貢獻的一生。

路透報導，馬加瓦是國際慈善組織APOPO訓練出的最成功「英雄鼠」。APOPO利用非洲巨鼠的靈敏嗅覺加以培訓，協助找出地雷和檢測 結核病。

APOPO發表聲明說：「馬加瓦健康狀況良好，上周大部分時間都如同往常般熱情玩耍，但到了周末，牠開始放慢腳步，打盹的時間更多，在生命最後幾天開始對食物沒什麼興趣。」

由於數十年內戰，柬埔寨是世界上地雷危害最嚴重的國家之一，仍有超過1000平方公里土地受到汙染。柬埔寨也是人均截肢數最多的國家之一，超過4萬人因爆炸而失去四肢。

10日就有3名柬埔寨除雷人員在與泰國接壤的普里維希省（Preah Vihear）遭炸死，凸顯地雷的危險。

APOPO表示，馬加瓦的貢獻讓柬埔寨社區得以更安全地生活、工作和娛樂。「牠每一次的發現，都減低了柬埔寨民眾受傷或死亡的風險。」

2021年6月退休 的馬加瓦，已嗅遍14萬1000多平方公尺（相當於20個足球 場大）的土地，總共嗅出71枚地雷和38枚未爆彈。