我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

鴕鳥蛋萃取抗體…日偵測口罩 碰到新冠病毒會發光

王巧文
34--日本科學家發明出一款能偵測新冠病毒的口罩，一旦口罩內部的過濾器接觸到新冠病毒，受汙染區域就會在紫外線下發光；這款口罩有望在明年上市。(取材自京都府立大學)
34--日本科學家發明出一款能偵測新冠病毒的口罩，一旦口罩內部的過濾器接觸到新冠病毒，受汙染區域就會在紫外線下發光；這款口罩有望在明年上市。(取材自京都府立大學)

●隨著全球新冠肺炎疫情蔓延，日本京都府立大學科學家團隊已運用從鴕鳥蛋提取的抗體，發明出一款能偵測新冠病毒的口罩，只要口罩接觸到病毒，受汙染區域就會在紫外線下發光。

主導這項計畫的京都府立大學校長塚本康浩表示，希望這些口罩為使用者提供一種簡單的檢測方法，來確定他們是否接觸到新冠病毒。該團隊力拚獲政府批准，預定明年上市。

由於鴕鳥能產生好幾種不同的抗體或蛋白質，幫助牠們對外部感染源免疫，該團隊在去年2月靈光一動，將去活化及無威脅性形式的新冠病毒注入雌性鴕鳥體內，成功從牠們產下的鴕鳥蛋提取大量抗體。

塚本康浩團隊隨後開發出一個可放在口罩內部的特殊過濾器，在過濾器上噴灑含有鴕鳥蛋新冠病毒抗體的螢光染料後，一旦過濾器上有新冠病毒，受汙染區域就會在紫外線下閃閃發光。

該團隊對32名染疫者進行長達10天的試驗後發現，受試者配戴的所有口罩都會在紫外線照射下發亮，而且發光處會隨著時間推移、病毒量減少而褪色。

塚本康浩團隊接下來的目標，是擴大到對150人進行試驗。塚本康浩說，他戴了一個實驗性的偵測口罩後，發現口罩有發光情形，隨後他透過新冠病毒PRC篩檢確認染疫。

塚本康浩表示：「我們可以低成本地大量生產取自鴕鳥的抗體，將來，我想把這種抗體做成一個簡單檢測組，所有人都能使用。」(編譯王巧文)

口罩 檢測 疫情

上一則

阿富汗規模5.3淺震 至少26死 數百房屋毀

下一則

老兵穿完新兵穿…挪威軍人退役 要繳回內衣襪子

延伸閱讀

國民黨前副秘書長張榮恭遭狼犬咬傷20處 鄰居判拘役

國民黨前副秘書長張榮恭遭狼犬咬傷20處 鄰居判拘役
加拿大網紅百人機上無口罩開派對 回程遭航空業者拒載

加拿大網紅百人機上無口罩開派對 回程遭航空業者拒載
拋磗引玉 爾灣華裔市民捐千元買N95口罩

拋磗引玉 爾灣華裔市民捐千元買N95口罩
屋崙聯合學區加放「健康日」 教師不滿意

屋崙聯合學區加放「健康日」 教師不滿意

熱門新聞

白金漢宮正式發出公文，確認61歲的安德魯王子已奉女王命令，「即刻繳回所有軍銜、皇室贊助人的身分...永不取回」。白金漢宮聲明清楚表示：此一決定與安德魯王子的美國性侵官司有關。圖左為安德魯王子，中間為後來出面指控安德魯性侵的受害人吉佛瑞，最右近期被判有罪的麥斯威爾。 （Getty Images）

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

2022-01-14 16:30
根據英國最新研究，新冠病毒在空氣傳播中的20分鐘內失去了90%的傳染力。(歐新社)

新研究：新冠病毒在空氣中20分鐘內失去90%傳染力

2022-01-11 21:59
Omicron變種病毒造成全球新一波疫情，由於該病毒傳播能力更強，加拿大首席衛生官譚詠詩就呼籲民眾拋棄布口罩，並表示N95口罩能提供更好的保護力。(美聯社)

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

2022-01-10 00:05
中國科興疫苗。（路透）

星數據：打完莫德納後染疫死亡率最低 科興最高

2022-01-10 11:03
東加附近海底火山15日大爆發。（取材自US StormWatch）

東加海底火山爆發驚人瞬間 衛星圖見證海面「被炸開」

2022-01-15 21:42
圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距