老兵穿完新兵穿…挪威軍人退役 要繳回內衣襪子

挪威軍人2014年參加北約演習。（路透）

新冠肺炎疫情 延燒兩年多，全球供應鏈 大受衝擊，挪威軍方現在面臨後勤撥補不上，竟要入伍新兵穿前人用過的內衣、襪子、胸罩等。同時要求官兵在退伍前，必須繳回所有衣物與裝備。

挪威義務役退伍後將衣襪洗淨回繳最初本是自願性質，但隨疫情導致供貨延宕，如今上級長官下令官兵退役前務必繳回所有衣物與裝備，以便清洗後交給下一批入伍者重複使用。

北大西洋公約組織 （NATO）成員的挪威2015年實施義務役，符合資格的男女需入伍，每年約有8000名新兵入伍受訓，約需服役12至19個月。直到最近新兵都還被允許保留內衣、羊毛襪和T恤等內衣，以及頭飾和野戰靴，顯然回繳是很後來才決定的政策。

挪威軍方發言人芬貝克表示，回收的服裝經過清洗和檢查，有缺陷和磨損品會扔掉，輕微損壞者則修復。

義務役官兵代表艾克松（Eirik Sjohelle Eiksund）說，衣裝重複使用「問題叢生」，但若不這樣做，服裝短缺會讓官兵得被迫在寒冷的北方穿著滿是破洞的羊毛襪，因為他們從入伍到退伍就只會發一雙新品。

軍方後勤單位發言人表示，軍方只能先請役畢官兵歸還衣裝，以克服短缺問題。