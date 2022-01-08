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協助證明人類源自非洲 肯亞古人類學家李奇77歲逝世

綜合報導
肯亞保育人士兼化石獵人李奇與世長辭，享壽77歲。（美聯社）
肯亞保育人士兼化石獵人李奇與世長辭，享壽77歲。（美聯社）

肯亞總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）說，享譽全球的肯亞保育人士兼化石獵人李奇（Richard Leakey）日前與世長辭，享壽77歲。李奇在古人類學上的開創性發現，協助證明人類源自非洲。

中央社綜合電訊報導，甘耶達2日晚在聲明中表示：「我今天下午接獲李奇博士撒手人寰這項令人悲痛的消息。」

李奇出生於1944年12月19日，父母是路易斯．李奇（Louis Leakey）與瑪麗．李奇（Mary Leakey），兩人都是知名古生物學家。頭頂著光環的李奇決定追隨雙親腳步，矢志成為一名古人類學家，竭盡心力研究人類化石紀錄。

未接受過正式考古培訓的李奇在23歲那年獲得美國國家地理學會（National Geographic Society）研究資助，在肯亞北部土卡納湖（Lake Turkana）岸邊進行考古挖掘。

1970年代，以李奇為首的考古團隊在1972年發現190萬年前的巧人（Homo habilis）頭骨，1975年又發現160萬年前的直立人（Homo erectus）頭骨，重新校準了外界對人類演化的科學理解。

李奇與巧人模型合影的照片曾登上「時代雜誌」（Time）封面，標題是「人類如何成為人類」。1981年憑著英國廣播公司（BBC）節目「人類的故事」（The Making of Mankind，暫譯），讓他的聲名進一步遠播。

李奇1984年在一次挖掘中有了驚人發現，他挖掘出一具近乎完整的直立人骨架化石，名為「圖爾卡納男孩」（Turkana Boy），是他一生最著名的化石發現。

除了從事古人類學研究，李奇也致力保護環境與野生動物。隨著市場對象牙無止盡的需求，獵殺非洲大象的行徑在1980年代後期達到高潮，李奇成了反對當時全球象牙合法交易的主要人士之一。

肯亞已故前總統莫伊（Daniel Arap Moi）1989年任命李奇領導後來被命名為肯亞野生動物管理局（KWS）的國家級機構。

那一年，他率人點火焚燒12公噸象牙，透過這項壯觀的宣傳噱頭，告訴世人象牙一旦從大象身上移除，就沒了任何價值。他在落實格殺武裝盜獵者的命令時，也能不帶歉意地保持信心和冷靜。

1993年，李奇在小飛機失事中幸運逃過死劫，但失去了雙腿。

2015年，大象盜獵危機再度席捲非洲，甘耶達要求李奇再次掌管肯亞野生動物管理局，這次他擔任董事會主席，任期三年。

儘管患有皮膚癌、腎臟和肝臟疾病，這位傳奇古人類學者在70多歲時依然精力充沛，說起話來輕聲細語的他頑強地拒絕向病魔屈服。

李奇創立的保育團體Wildlife Direct負責人在推特寫道：「李奇是非常好的朋友，也是真正忠誠的肯亞人。願他安息。」

英國 推特

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