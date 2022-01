協助證明人類源自非洲 肯亞古人類學家李奇77歲逝世

肯亞總統甘耶達(Uhuru Kenyatta)說,享譽全球的肯亞保育人士兼化石獵人李奇(Richard Leakey)日前與世長辭,享壽77歲。李奇在古人類學上的開創性發現,協助證明人類源自非洲。

中央社綜合電訊報導,甘耶達2日晚在聲明中表示:「我今天下午接獲李奇博士撒手人寰這項令人悲痛的消息。」

李奇出生於1944年12月19日,父母是路易斯.李奇(Louis Leakey)與瑪麗.李奇(Mary Leakey),兩人都是知名古生物學家。頭頂著光環的李奇決定追隨雙親腳步,矢志成為一名古人類學家,竭盡心力研究人類化石紀錄。

未接受過正式考古培訓的李奇在23歲那年獲得美國國家地理學會(National Geographic Society)研究資助,在肯亞北部土卡納湖(Lake Turkana)岸邊進行考古挖掘。

1970年代,以李奇為首的考古團隊在1972年發現190萬年前的巧人(Homo habilis)頭骨,1975年又發現160萬年前的直立人(Homo erectus)頭骨,重新校準了外界對人類演化的科學理解。

李奇與巧人模型合影的照片曾登上「時代雜誌」(Time)封面,標題是「人類如何成為人類」。1981年憑著英國 廣播公司(BBC)節目「人類的故事」(The Making of Mankind,暫譯),讓他的聲名進一步遠播。

李奇1984年在一次挖掘中有了驚人發現,他挖掘出一具近乎完整的直立人骨架化石,名為「圖爾卡納男孩」(Turkana Boy),是他一生最著名的化石發現。

除了從事古人類學研究,李奇也致力保護環境與野生動物。隨著市場對象牙無止盡的需求,獵殺非洲大象的行徑在1980年代後期達到高潮,李奇成了反對當時全球象牙合法交易的主要人士之一。

肯亞已故前總統莫伊(Daniel Arap Moi)1989年任命李奇領導後來被命名為肯亞野生動物管理局(KWS)的國家級機構。

那一年,他率人點火焚燒12公噸象牙,透過這項壯觀的宣傳噱頭,告訴世人象牙一旦從大象身上移除,就沒了任何價值。他在落實格殺武裝盜獵者的命令時,也能不帶歉意地保持信心和冷靜。

1993年,李奇在小飛機失事中幸運逃過死劫,但失去了雙腿。

2015年,大象盜獵危機再度席捲非洲,甘耶達要求李奇再次掌管肯亞野生動物管理局,這次他擔任董事會主席,任期三年。

儘管患有皮膚癌、腎臟和肝臟疾病,這位傳奇古人類學者在70多歲時依然精力充沛,說起話來輕聲細語的他頑強地拒絕向病魔屈服。

李奇創立的保育團體Wildlife Direct負責人在推特 寫道:「李奇是非常好的朋友,也是真正忠誠的肯亞人。願他安息。」

Tribute for Dr. Richard Leakey by @paulakahumbu: When Dr. Richard Leakey started @kwskenya, he ignited a new approach to conservation in Kenya. He created a proud visionary organization led by Africans that sought to provide excellence in conservation. https://t.co/a4pwXGwULv