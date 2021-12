近日網上流傳一段婚宴影片,新娘穿着露背超短裙,露出丁字褲,在場地上大跳艷舞,不但在賓客前瘋狂搔首弄姿、抖動臀部,甚至坐在新郎大腿上搖動,表演尺度相當大。

香港 01報導,影片為美國佛州 一個新娘在婚禮上大跳艷舞,她穿着一件全露背圍裙式連衣裙,下身則只有一條閃亮的丁字褲,與伴娘們為賓客表演。新娘扭腰、擺動身體、抖動臀部、圍繞新郎旋轉,坐在丈夫的大腿上擺動。該影片至今超過320萬人次觀看。

據報導,從片段看來,賓客似乎很享受這場表演,紛紛拿出手機 拍攝,現場氣氛高漲。

不過影片卻震撼網路,有人質疑那名女子是否真是新娘,「丈夫會不會太大方了?」有人問為何沒有人制止?但也有網友認為,只要這對新人開心就好。

