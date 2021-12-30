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「會走路」的瀕危粉紅手魚 暌違22年澳洲現蹤

綜合報導
澳洲塔斯馬尼亞省外海睽違22年首度發現一條極罕見粉紅色「手魚」（圓圈處），能利用超大雙鰭「行走」。（取材自推特）
澳洲塔斯馬尼亞省外海睽違22年首度發現一條極罕見粉紅色「手魚」（圓圈處），能利用超大雙鰭「行走」。（取材自推特）

英國廣播公司（BBC）報導，在澳洲塔斯馬尼亞省（Tasmania）外海，睽違22年首度發現一條極罕見粉紅色「手魚」（handfish），能利用超大雙鰭「行走」。

報導指出，這種粉紅色手魚上次在塔斯馬尼亞省被一名潛水者目擊是1999年，除此之外僅有其他四次目擊紀錄。這種罕見魚類的生存令人憂心，官員最近已把牠列為瀕危物種。

不過澳洲研究人員表示，他們最近又再次發現這種魚類，今年稍早在一處海洋公園被深海攝影機捕捉到畫面。影片可看到，被一隻岩龍蝦驚擾後，這隻長15公分的小魚從一處暗礁後竄出。這隻魚對於騷動場面有些好奇，觀望了一陣子後游開。

科學家先前認為，這是一種生活在隱蔽海灣的淺水物種，如今卻在塔斯馬尼亞省荒僻南岸外海、深150公尺處發現牠的蹤跡。

主要研究人員塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania）副教授和海洋生物學家巴瑞特（Neville Barrett）表示：「這是令人興奮的發現，為粉紅手魚的繼續存活提供希望，顯然牠們的棲息地和分布較先前認為更廣。」

澳洲 攝影 巴瑞特

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