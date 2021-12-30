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遛狗撞見女樹叢遭集體性侵 飼主帶鬥牛犬制伏13歲嫌

綜合報導
英國飼主席德與他的兩隻美國惡霸犬成功拯救一名性侵案受害者，還制伏了其中一名嫌犯。（翻攝自Instagram）
英國飼主席德與他的兩隻美國惡霸犬成功拯救一名性侵案受害者，還制伏了其中一名嫌犯。（翻攝自Instagram）

英國倫敦29歲男子席德（Sid Costello）遛狗散步時，意外撞見性侵案現場，受害女子從樹叢中跑出來求救時，他所養兩條XL體型美國鬥牛犬立即上前追兇，成功逮捕到其中一名13歲少年，讓他為愛犬感到驕傲。

席德表示，他日前帶著所養的兩條美國鬥牛犬晚間散步時，一歲的巴布羅（Pablo）與八個月大的曼尼斯（Menace）突然察覺不對，一直要把他帶進樹叢中，席德相當緊張，因為他不知道樹叢後發生了什麼事，但他深信狗狗會保護他，遂趨前查看。

結果他目睹一名35歲女子從樹叢中跑出來，向他求救遭到兩名男子性侵。席德後來看到正在追趕女子的兩名男子，他立即挺身保護女子，「我當時與狗一起擋在女子前面，擺出隨時會放狗抓人的架式」。兩男見狀嚇得立刻轉身逃跑，不過其中一名13歲男仍被當場制伏。

席德受訪時謙虛表示，「我不是英雄，在我心中牠們才是，我愛牠們，牠們就像是我的孩子」。雖然外界對美國鬥牛犬抱持著負面印象，但他想澄清，巴布羅和曼尼斯都是很乖的孩子。

13歲少年嫌犯被捕後控訴手被狗咬傷，對此席德表示，「那只是抓傷而已，如果我的狗真的咬他，他會需要重建手腕」，強調當下有特別管制兩狗行動，因為他不希望愛犬傷人後反被安樂死，希望世人知道「世界上沒有壞狗，只有壞主人」。

英國飼主席德與他的兩隻美國鬥牛犬成功拯救一名性侵案受害者，還制伏了其中一名嫌犯。...
英國飼主席德與他的兩隻美國鬥牛犬成功拯救一名性侵案受害者，還制伏了其中一名嫌犯。（翻攝自Instagram）

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