泰國鐵道迷 合力「救回」曼谷百年火車站

泰國最古老的火車站華藍蓬在23日讓出泰國火車運輸中心的地位，交棒新落成的挽賜車站。華藍蓬車站採取歐洲新文藝復興風格，圖為華藍蓬車站外觀。（中央社）

泰國 鐵道運輸中心23日從最古老的火車站華藍蓬移到新落成的挽賜車站，許多鐵道迷和火車愛好者湧入華藍蓬拍照留念，希望留住這個百餘年歷史火車站最美的模樣。

「往清邁的列車即將出發，旅客請在5號月台上車。」 清脆的播音在一大早的華藍蓬車站響起，旅客提起行李魚貫上車，列車長揮舞著綠色旗幟，代表列車可以安全出發，車長鳴笛，列車緩緩駛出車站，忙碌的一天即將展開。這是華藍蓬車站每天的日常，但很快地這樣忙碌的景象可能難以再看到。

泰國最古老的火車站華藍蓬在23日讓出泰國火車運輸中心的地位，交棒新落成的挽賜車站。泰國政府準備將華藍蓬車站打造為歷史園區。圖為華藍蓬車站售票大廳。（中央社）

泰國人通稱華藍蓬車站的曼谷火車站，是泰國火車運輸的中心點，以曼谷為中心出發的列車往東南西北通往泰國各大城市。在新冠疫情 爆發前，從這裡出發的火車每天要載運7萬人次的旅客，尖峰季節每天的車班更可達到200班次、載運旅客超過10萬人次。

泰國最古老的火車站華藍蓬即23日讓出泰國火車運輸中心的地位，交棒新落成的挽賜車站。圖為列車出發時車站工作人員高舉綠色旗幟，代表可以安全出發。（中央社）

華藍蓬車站有超過百年的歷史，1910年泰王拉瑪五世朱拉隆功在位最後一年開始建造，1916年6月25日正式營運。泰王朱拉隆功致力於泰國的西化，華藍蓬車站百年來不斷翻修，代表的是一段泰國現代發展史。

泰國最古老的火車站華藍蓬在23日讓出泰國火車運輸中心的地位，交棒新落成的挽賜車站。華藍蓬車站半圓形穹頂是最大特色，造型與德國法蘭克福車站相似。（中央社）

華藍蓬車站的風格近似德國 法蘭克福車站，半圓形的穹頂是踏入華藍蓬車站給人最深的印象。坊間傳聞朱拉隆功造訪歐洲時深受法蘭克福車站吸引，因此建築師把華藍蓬車站打造成和法蘭克福車站一樣的風格。

泰國最古老的火車站華藍蓬在23日讓出泰國火車運輸中心的地位，交棒新落成的挽賜車站，許多鐵道迷近日湧入華藍蓬車站拍照留念。（中央社）

根據泰國政府原先規畫，所有車班將移往挽賜車站，但民間愛好鐵道人士和學者疾呼不能完全廢掉華藍蓬車站，泰國鐵路局最後決定，保留22個車次從華藍蓬發車，其餘全部移到挽賜車站。鐵路局則將打造華藍蓬車站成為一個結合歷史文化遺跡、學習中心和商業區的園區。