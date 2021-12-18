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闊夫妻砸23萬蓋雙層豪華狗屋 網友：我也會吠叫…

綜合報導
要價23萬美元的雙層豪華狗屋。（取材自抖音）
要價23萬美元的雙層豪華狗屋。（取材自抖音）

真是好狗命！一對富有的夫妻為兩隻愛犬建了一棟價值17萬英鎊（約23萬美元）的雙層豪華狗屋，美侖美奐而且應有盡有，甚至應景布置了聖誕節裝飾，讓人相當羨慕。

黃金獵犬和豪華狗屋的合照。（取材自抖音）
黃金獵犬和豪華狗屋的合照。（取材自抖音）

英國一對夫妻經常在抖音（TikTok）上分享日常生活，日前上傳幾段相當豪奢的影片，他們讓兩隻黃金獵犬獨自住在一棟兩層樓的洋房，裡面布置的相當舒適，有沙發、大床、電視和網狀休息區等，還有一個小冰箱放狗狗的零食。

整個房子以原木色調裝潢，四面都是落地窗，採光明亮又溫馨。從二樓設置一條水管型溜滑梯，能夠直達一樓戶外。正值聖誕節，豪華狗屋裡到處布置著聖誕裝飾，還有一棵小聖誕樹。

豪華狗屋有很大的沙發。（取材自抖音）
豪華狗屋有很大的沙發。（取材自抖音）

這棟豪華狗屋要價17萬英鎊，飼主在影片附註寫道：「現在接受室友申請」，網友笑稱：「狗住得比我好，而且還不用付房租」、「牠需要室友嗎？我也會吠叫喔」。

但也有人抨擊這對夫妻明顯是炫富，指出世界上還有很多人在餓肚子，給狗這種虛榮的資源很要不得；也有人認為狗狗只要跟好同伴在一起，即使睡地板也會很快樂。

@chipgirlhere

Reply to @annajacksxnn

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聖誕節 英國 抖音

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