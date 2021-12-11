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美國男子異想天開 煙燻驅蛇 毀了百萬豪宅

編譯周辰陽
美國馬里蘭州一位男子日前試圖利用煙燻法自行驅蛇，最終卻演變成房子付之一炬。（美聯社）
美國馬里蘭州一位男子日前試圖利用煙燻法自行驅蛇，最終卻演變成房子付之一炬。（美聯社）

美國馬里蘭州蒙哥馬利郡迪克森（Dickerson, Montgomery County, Md.）的一位屋主日前試圖利用煙燻法自行驅蛇，最終卻演變成整棟房子付之一炬，所幸無人傷亡。

CNN與WJLA報導，這一位屋主於11月23日決定利用煙燻法控制蛇群侵擾，並採用煤炭作為熱源，打算將這一群「討人厭的不速之客」趕出家門，但煤炭放得太靠近可燃物，導致整棟房子陷入熊熊大火，遠遠就能見到烈焰沖天。

美國馬里蘭州一位男子日前試圖利用煙燻法自行驅蛇，最終卻演變成房子付之一炬。（美聯...
美國馬里蘭州一位男子日前試圖利用煙燻法自行驅蛇，最終卻演變成房子付之一炬。（美聯社）

據報導，起火點位於房子的地下室，隨後快速蔓延到牆壁、地板與每個樓層。75名消防員晚間10時左右前去救火，但當他們抵達時，這一棟多層住宅已被猛烈火勢包圍，建築結構和屋頂倒塌。據報消防員花幾個小時控制住火勢，直到隔天早上才完全撲滅。

根據公開紀錄，屋主以180萬美元購入這棟房子，損失估計超過100萬美元。消防隊指起火當時沒有人在屋內，起火原因被認定為意外，蛇群的狀態則仍然成謎。

媒體指出，美國先前發生幾起類似事件，好比2017年一名男子在試圖燃燒蜂窩以驅趕蜜蜂時，不小心燒毀了自宅；2018年一名男子使用噴火槍驅趕蜘蛛時引燃房子，最後29名消防員出動滅火。

美國馬里蘭州一位男子日前試圖利用煙燻法自行驅蛇，最終卻演變成房子付之一炬。（美聯...
美國馬里蘭州一位男子日前試圖利用煙燻法自行驅蛇，最終卻演變成房子付之一炬。（美聯社）

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