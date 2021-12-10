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厄瓜多葬禮送別好友「開棺載屍兜風」 挨批褻瀆遺體

編譯中心／綜合報導
厄瓜多日前瘋傳葬禮影片，多名朋友打開死者棺木，將遺體放在機車上奔馳，事件引起爭議。（推特影片截圖）
厄瓜多日前瘋傳葬禮影片，多名朋友打開死者棺木，將遺體放在機車上奔馳，事件引起爭議。（推特影片截圖）

南美州厄瓜多1則葬禮影片引起關注，多名男子在朋友的棺木上灑酒，甚至打開棺木將遺體抬出放在機車上，兩人前後夾著遺體在街上奔馳。部分網友批評他們在「褻瀆遺體」。不過兩人表示，死者是他們的摯友，帶他騎機車「是對死者最後的致敬」，強調有得到家屬同意才這樣做。

香港01報導，根據網傳影片，多名男子在棺木上灑酒精飲料，然後從棺木中抬出遺體放在機車乘客位上；遺體伏在司機背上，另一名赤膊男子則坐在屍體背後，變成「人夾屍」坐在機車上，一行人邊歡呼一邊興奮揮舞雙手。司機駕駛機車在街上駛過，沿途有數十人圍觀。

厄瓜多日前瘋傳葬禮影片，多名朋友打開死者棺木，將遺體放在機車上奔馳，事件引起爭議...
厄瓜多日前瘋傳葬禮影片，多名朋友打開死者棺木，將遺體放在機車上奔馳，事件引起爭議。（推特影片截圖）

據悉，死者是21歲的文迪斯，早前去親友葬體的路上被槍殺；文迪斯曾因販毒入獄，最近才出獄。有網友認為，影片裡的舉動太可怕，是在褻瀆屍體、不尊重死者，形容是「恐怖儀式」。

但文迪斯的朋友解釋，這是在用他們的方式和摯友道別，載他騎最後一次機車，走「最後一躺旅程」。他們並沒有被執法部門拘捕或提告，是因為抬棺的舉動有親屬授權。警方指出，這個情況前所未聞，形容行為「反常和不健康」，但由於葬禮屬私人活動，沒有人投訴，所以並未展開調查。（綜合報導）

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