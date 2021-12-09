26個英文字母變身可愛「貓咪」 網友：快幫我手機安裝

日本書法家發明一套「貓咪字母」英文字體，可愛的設計引起網友們的熱烈迴響。(取材自YouTube)

貓咪可愛的模樣，受到不少人的喜愛。因此有時為了讓東西看起來更可愛，經常也會以加入貓耳、貓尾巴的方式設計。最近就有一位日本 藝術家的作品，發明了一套用貓咪造型設計的文字，得到了許多迴響。

根據日本媒體「ガジェット通信」報導，由日本書法 家東宮拓實設立的youtube頻道「日本書法家 巧匠」在日前曾分享一部影片，內容是撰寫26個英文字母 。然而這些並非普通的英文字母，而是在本來的輪廓之外，還加入了貓咪的兩隻耳朵與眼睛，看上去相當可愛。

該頻道為了讓大家更能體會文字的趣味及奧妙，平常就分享許多創意的字體，或者寫書法的影片。如今頻道訂閱者高達138萬，除了日本以外，更吸引到許多海外的粉絲。

許多網友就對「貓咪英文字母」的影片，紛紛留言表示「他的『寫』簡直是完美」、「這就是書法的藝術」、「這是我見過最可愛的字了」、「我要在手機裡裝這個字體」、「愛死它了，這是人類有史以來最棒的發明」、「可愛到爆我一定要試試」、「G到L那種突然偷窺的樣子真的太棒了」、「最近的書法家都會這些啊」。