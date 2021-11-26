誤吞AirPods 女網友傳語音訊息「錄到腸胃聲 」

一名網友不慎將AirPods吞下肚，荒謬故事和崩潰反應引起熱議。 （抖音截圖）

近年來許多人都喜愛使用藍芽耳機，由於沒有耳機線纏繞，增添使用上的方便性，不過也較容易發生遺失的狀況。而近日美國 一名女網友，則是將蘋果AirPods耳機拿在手上時，不慎將其當成藥丸吞下肚，且由於耳機的自動連線功能，她向友人傳送語音訊息時，對方甚至還能聽見她體內腸胃的聲音，讓她相當焦急無助。

美國波士頓一名女子卡莉（Carli Bellmer）先前在社群媒體 抖音分享一則影片，她指出，自己日前手上分別拿著AirPods和止痛藥，由於身體不適，她在一陣混亂之下將藥丸吞了下去，當時她還心想著「這藥有點難吞」，沒想到轉眼望向手中，才發現藥丸還在手裡，而AirPods則被她吞進肚中。

卡莉指出，她發現事情不對勁後，馬上盡力催吐，卻怎麼樣也吐不出來，而當AirPods還在她的體內時，她傳了一則語音訊息通知友人，結果竟因耳機和手機 自動連線，導致訊息中錄到的是自己腸胃裡的聲音，讓她實在尷尬又崩潰。

蘋果第三代AirPods無線耳機。（歐新社）

卡莉最後補充，她後來前往醫院進行檢查，等待幾日後，AirPods也順利隨糞便排出體外，且經X光確認身體中已無異物。荒謬故事曝光後，吸引近250萬人觀看，網友紛紛回應「天啊，我連吞藥丸都有困難了，到底怎麼吞下AirPods的」、「也許當時播放音樂能找到它在身體哪裡」、「太扯了，怎麼會把藥丸和AirPods搞混」、「還好最後沒事」。