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婚禮頻傳失控 法小鎮結婚先繳千元押金

編譯周辰陽
巴黎西郊小鎮普瓦西的市長近日強行實施1000歐元婚禮押金制度，藉此控制婚禮出現「反社會行為」。圖為示意圖。(路透資料照片)
巴黎西郊小鎮普瓦西的市長近日強行實施1000歐元婚禮押金制度，藉此控制婚禮出現「反社會行為」。圖為示意圖。(路透資料照片)

法國的婚禮均由市長或指定代表主持，地點通常在各地的市政府，新婚夫婦之後可在宗教儀式再度交換結婚誓詞。首都巴黎西郊一個小鎮近日推出新措施，規定準備結婚的新人必須預先支付1000歐元押金（約1140美元），試圖藉此控制正不斷困擾較貧窮都會區婚禮的「反社會行為」。

泰晤士報報導，塞納河左岸小鎮普瓦西（Poissy）的市長歐利夫（Karl Olive）強行實施1000歐元婚禮押金制度，以遏止來賓出現辱罵、打鬥、放煙火與蓄意破壞公物等吵鬧騷亂，如果發生麻煩的話，清理扣100歐元，損壞修復扣500歐元，延誤超過30分鐘則扣400歐元。

歐利夫表示，99%的夫妻可以取回押金支票，「自9月底以來，我們已經在市政府內外有過三場品質劣化的婚禮。我們正在談的是極少數人，他們汙染了絕大多數人的生活」，像是危險駕駛、放煙火、音樂與鬥毆等。

歐利夫強調，「我們現在正在政府建築裡面遇到辱罵、吼叫與威脅，當一位市議員或職員帶著滿腹恐懼蒞臨觀禮時，我必須保衛他們。我們有時候必須派出警察，配備攝影機到婚禮禮堂的入口站崗」。

普瓦西之前就只要求新婚夫婦要簽下一分行為準則，這也是法國各地市政府遇到婚禮賓客團出現反社會行為時採納的做法。

據報導，這種現象主要發生在北非裔移民人口眾多的地區。尼斯11月初發生超速結婚禮車隊殺死一名19歲男子，北巴黎郊區則有警察動用催淚瓦斯驅散不守規矩的婚宴，另有多起慶祝性對空鳴槍。研究民族區域社群的評論家穆法德爾（Naïma M'Faddel）告訴巴黎人報，反社會婚禮行為「敗壞每一個移民出身者的名聲」。

警察 移民 社群

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