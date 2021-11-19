印度村落百年歷史「牛糞大戰」 相信能治百病 疫情間照辦

印度部分民眾相信牛糞具有治療疾病及帶來繁榮的效果。（Getty Images）

印度 一個村莊會在每年「排燈節」結束時，舉行盛事「戈爾哈巴節」（Gorehabba festival），亦即「牛糞大戰」，至今有百年歷史。不過當地民眾玩得開心，其他印度網友卻難以認同，直言並非所有印度人都會這樣做。

香港 01報導，古馬塔普拉村每年都會舉辦「牛糞大戰」，村民會在當天下午收集好儀式要用的「彈藥」，經印度教教士祝福後倒在空地上，男丁們會走入糞堆互丟牛糞狂歡。村民們認為這個活動可以治療疾病及帶來繁榮，場面氣氛歡樂，每年都吸引不少其他地區的人「觀戰」，當地甚至有說法指光是「觀戰」就有益於身體健康。

位於卡納塔克邦及泰米爾納德邦交界的古馬塔普拉村，每年舉辦引人關注的「牛糞大戰」，當地人稱之為「戈爾哈巴節」（Gorehabba festival），男人們會走入糞堆互丟牛糞狂歡。（Getty Images）

部分印度教徒相信，牛是生命和大地的象徵，牠產出的東西都是神聖而且經過淨化的。去年新冠肺炎 肆虐，印度當局仍批准戈爾哈巴節舉行，但限制聚集人數。

有許多印度網友批評這項儀式連許多印度人都不知道，反而非常吸引外媒關注，「這儀式可能是某個偏遠村莊由500至1000個村民完成，現在說得像整個印度人都會這樣做」。更有網友大嘆21世紀竟然還有人如此迷信，「太噁心和骯髒了」、「你們讓印度人很尷尬」。

此外，有醫師警告，沒有科學證據顯示牛糞可有效阻擋新冠病毒，反而可能傳播其他疾病。