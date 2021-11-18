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企鵝玩偶倒沙灘？ 牠從南極迷途3千公里 現蹤紐西蘭

編譯張佑生
紐西蘭班克斯半島的海灘，出現一隻原生地在南極的阿德利企鵝。（路透）
紐西蘭班克斯半島的海灘，出現一隻原生地在南極的阿德利企鵝。（路透）

應該生活在南極的阿德利企鵝，日前竟然現身距離棲地至少3000公里遠的紐西蘭基督城（Christchurch）以南一處海岸，當地人發現牠在沙灘上遊蕩，起初原以為是絨毛玩偶，沒想到竟是隻活生生的企鵝。

英國廣播公司（BBC）報導，住在博德林斯平地（Birdlings Flat）的居民辛赫（Harry Singh）表示，

當天他與妻子到海灘散步時發現了一隻「企鵝」，起初還以為是絨毛玩偶，「（直到）企鵝的頭突然動了一下，我才知道是真的」，辛赫在旁觀察許久，並拍下影片分享到臉書，只見企鵝孤伶伶的在沙灘上遲遲沒回到海中，看起來像迷路了，辛赫表示「牠一個小時動也不動，（看起來）累壞了。」

辛赫擔心Pingu待在岸上會成為捕食性動物的潛在狩獵目標，於是聯繫企鵝救援人員，最終找到了在紐西蘭南島從事企鵝復育約10年的施特拉克（Thomas Stracke）。

施特拉克與獸醫到場後非常震驚，因為這隻迷路的企鵝竟是只生活在南極半島的阿德利企鵝，專家表示，這是史上第3次在紐西蘭發現阿德利企鵝，前兩次紀錄為1962年以及1993年。

保育人員當晚將牠帶回檢查，發現牠體重偏輕且脫水，只好以餵食管為牠補充水分和食物。

復育中心以瑞士黏土動畫「企鵝家族」主角Pingu為牠取名，並規劃之後將在班克斯半島（Banks Peninsula）一處安全沙灘上野放，讓Pingu重返大自然。

據報導，阿德利企鵝現蹤紐西蘭仍相當罕見，很可能是企鵝在氣候變遷導致海水變暖，為求覓食而流落至此地。奧塔戈大學（Otago University）動物學教授塞頓（Philip Seddon）表示，如果阿德利企鵝開始年年出現在紐西蘭，海洋可能發生了一些人們需要了解的變化。

阿德利企鵝被發現在紐西蘭海灘出現。（路透）
阿德利企鵝被發現在紐西蘭海灘出現。（路透）
流落至紐西蘭的阿德利企鵝。（路透）
流落至紐西蘭的阿德利企鵝。（路透）

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