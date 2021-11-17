成功機率幾乎是零…60歲釣客靠小刀逃離「鱷口」

澳洲一名60歲漁民在垂釣時被突然出現的鱷魚攻擊，險些被拖入水中，他在千鈞一髮之際掏出隨身小刀猛刺鱷魚頭部，這才從順利逃脫。（歐新社）

澳洲 一名60歲漁民在垂釣時被突然出現的鱷魚攻擊，險些被拖入水中，他在千鈞一髮之際掏出隨身小刀猛刺鱷魚頭部，這才從順利逃脫。

根據報導，這名男子本月3日來到昆士蘭州希望谷（Hope Vale）附近麥基沃爾河（McIvor River）邊的一處地區，當時有一頭牛出現在他想垂釣的地點，他便將牛趕走獨占河岸，這時一隻鱷魚猛然出現並將他撞倒，之後更咬住男子腳部、想一路將其拖入河中。

在被拉向水中途中，該男子先是設法抓住一根樹枝並試圖抵擋這隻鱷魚，接著他拿出隨身攜帶的小刀、瘋狂地反覆刺向鱷魚頭部，最後才讓鱷魚鬆開嘴。

男子掙脫後趕緊爬到安全地方，隨後駕車前往庫克 鎮醫院（Cooktown Hospital），接著被飛機後送到凱恩斯醫院（Cairns Hospital）治療，凱恩斯醫院發言人表示該男子「情況穩定」，大難不死後該男子也表示自己「很幸運能夠活著」。

希望谷市長沃波（Jason Woibo）表示這名男子「真的很幸運」，昆士蘭州（Queensland）環境部官員布萊恩（Matt Brien）也驚呼「歷經一番搏鬥，他幸運從這條4到4.5公尺長的鱷魚口中掙脫，成功機率幾乎是零」。