72歲婦「追隨馬可波羅」 要從義大利走到北京

卡馬羅塔2017年走過歌德於1786年完成的《義大利之旅》壯舉暴紅，成為一名義大利網紅。（取材自臉書）

義大利 一名高齡72歲的婦人打算徒步從義大利走到中國 ，她將追隨馬可波羅腳步，從明年4月啟程，預計在2023年12月抵達北京 ，旅程將耗時最短一年半、最長三年的時間，屆時她將成為世界上第一個從義大利步行到北京的女性。

據義大利媒體報導，現年72歲的卡馬羅塔（Vienna Cammarota）來自義大利坎帕尼亞，她在2017年時曾追隨德國詩人歌德腳步，走過歌德於1786年完成的《義大利之旅》，卡馬羅塔在當時因此壯舉暴紅，更成為一名義大利網紅，許多媒體都紛紛報導她的事蹟。

卡馬羅塔繼續跟隨文人足跡，她在2019年時宣布將在2020年啟程，從威尼斯出發，途經斯洛維尼亞、塞爾維亞、保加利亞、土耳其、喬治亞、亞塞拜然、伊朗、土庫曼、烏茲別克、吉爾吉斯、哈薩克和蒙古，最終抵達中國，不過當時正好遇上全球新冠大流行，只好讓這趟旅程暫且擱置。

卡馬羅塔原要在2020年從義大利走到中國，不過遇上全球新冠大流行，只好讓這趟旅程暫且擱置。（取材自臉書）

卡馬羅塔的旅遊照片。（取材自臉書）

卡馬羅塔對於歷史和考古特別感興趣，她從考古中學習義大利歷史，並希望藉由這次的中國之行，能將義大利的考古價值傳遞給全世界，一方面發揚義大利的文化遺產，屆時她將把義大利國旗給披在身上。

然而也有許多人擔心她的身體狀況，她表示一路上將有醫療團在遠處跟隨自己，還會每天進行健康檢查，隨身也會攜帶高科技設備，時刻監測自身身體狀況。