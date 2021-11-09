與細胞人造肉原理相同 芬蘭實驗室養出「永續咖啡」

芬蘭科學家近期透過一項新技術，讓咖啡愛好者未來得以啜飲來自實驗室培養皿的「永續」咖啡。（圖取自芬蘭科技研究中心網頁vttresearch.com）

印尼 和肯亞等國生產的咖啡 聞名世界，這一產業卻也涉及諸多環境問題，芬蘭科學家近期透過一項新技術，讓咖啡愛好者未來得以啜飲來自實驗室培養皿的「永續」咖啡。

科學家瑞雪(Heiko Rischer)指著一盤淺棕色粉末，他告訴法新社：「這真的是咖啡，因為產品中只含咖啡原料。」

來自芬蘭科技研究中心（VTT）的瑞雪團隊研究員相信，他們的人造產品將能避免與傳統咖啡大規模生產有關的環保問題。

芬蘭這款咖啡不是從研磨咖啡豆而來，而是在生物反應器裡，嚴密控制的溫度、光照和氧氣條件下，從咖啡植物細胞群生長出來，經過烘焙，粉末可用與傳統咖啡相同的方式沖泡。

細胞農業（cellular agriculture）原理使在實驗室生產的細胞人造肉問世，這一不涉及屠宰牲畜的產品已於去年在新加坡 上市販售，如今，瑞雪團隊正是運用相同原理種出人造咖啡。

瑞雪說：「咖啡當然是一個有很多問題的產品。」他指出，部分原因是全球氣溫上升使現有咖啡園生產力下降，農民得整理出更大面積的熱帶雨林來種植新作物。瑞雪表示：「（咖啡）有運輸問題，化石燃料的使用……，所以尋找替代品完全合乎情理。」

芬蘭團隊正在針對人造咖啡大規模生產的永續性程度，進行更全面分析，但這群科學家相信他們研發的咖啡所需勞動力和資源，會比傳統咖啡來得更少。

李斯謝指出：「舉例來說，我們已知（人造咖啡）的水足跡，遠低於園中生長（傳統咖啡）所需。」

不過，對咖啡愛好者而言，人造咖啡成敗關鍵在於其味道，由於它仍是「新穎食品」（novel food），目前僅有經特殊訓練過的感官分析師小組獲授權品嚐這款新咖啡。